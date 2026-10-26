Sanatorium dzieli kuracjuszy. Krytykują jedzenie i czystość: "Brud, śmierdzi"

Wielka dyskusja o sanatorium w Kołobrzegu. Głosy internautów

Burza w sieci wybuchła po wpisie na jednej z facebookowych grup zrzeszających osoby zainteresowane turnusami rehabilitacyjnymi i wyjazdami na NFZ - mowa o społeczności "Sanatoria - prywatne i z NFZ, turnusy rehabilitacyjne wszystkie informacje". Autorka opublikowanego zapytania chciała poznać relacje innych pacjentów dotyczące konkretnego obiektu wypoczynkowego zlokalizowanego w Kołobrzegu.

Szybko posypały się odpowiedzi od osób twierdzących, że mają już za sobą pobyt w tym miejscu lub właśnie się tam wybierają. Zdania okazały się mocno podzielone. Niektórzy gorąco polecali turnus, podczas gdy inni zdecydowanie zniechęcali, wymieniając przede wszystkim liczne mankamenty związane z zakwaterowaniem.

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Nadmorskie uzdrowisko czeka na kuracjuszy. Przed znanym sanatorium pustki

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"Brud i śmierdzi". Szokująca relacja kuracjuszki z sanatorium

Jedna z komentujących kobiet nie kryła swojego oburzenia, opisując w bardzo ostrych słowach własne doświadczenia. Skupiła się na fatalnym stanie higieny, niesmacznym żywieniu oraz kłopotliwych warunkach panujących w łazienkach:

Nigdy, ale to nigdy więcej. Brud, śmierdzi, trzy tygodnie sałatka z pora, kasza, mamałygi [...] Nie wiem gdzie jest sanepid.

Wątek rozszerzył się także o kwestię noclegów organizowanych poza budynkiem głównym kompleksu. Jeden z uczestników dyskusji zaapelował:

Byle nie w baraku, nie daj się tam wsadzić.

Należy pamiętać, że powyższe opinie pochodzą od internautów i nie można ich traktować jako oficjalnego obrazu sytuacji panującej w ośrodku. Mimo to, założycielka wątku przyznała, że po lekturze tak wielu krytycznych uwag poważnie rozważa zrezygnowanie z planowanego wyjazdu.

Dobre opinie o sanatorium w Kołobrzegu. Są i zadowoleni pacjenci

Oprócz fali narzekań w sieci pojawiły się również słowa uznania dla placówki. Przykładowo, inna z kobiet wyznała, że zakończyła swój pobyt 7 października i była nim zachwycona:

Byłam 7 października, wróciłam, było cudownie, tylko baseny nie na miejscu [...]

Polskie obiekty sanatoryjne każdego roku przyjmują tłumy kuracjuszy, którzy chcą zadbać o swoje zdrowie, poddając się specjalistycznym zabiegom i terapii. Pobyt w tego typu miejscach to nie tylko relaks, ale przede wszystkim żmudny proces rekonwalescencji.

Dla sporej grupy osób wielotygodniowy wyjazd stanowi doskonałą sposobność do oderwania się od codziennej rutyny. Pacjenci mają jednak spore wymagania – liczą się dla nich nie tylko zaoferowane procedury medyczne, ale również schludność pokoi, smaczne jedzenie i ogólny standard życia. Dlatego też przyszli wczasowicze coraz częściej poszukują w internecie rzetelnych recenzji, aby przygotować się na to, co zastaną na miejscu.