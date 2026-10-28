Na widok policjantów rzucił się do ucieczki. Niewiarygodne, co miał w plecaku!

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-10-28 12:25

Nerwowe zachowanie na widok policyjnego radiowozu zwróciło uwagę funkcjonariuszy ze Sławna. Chwilę później 48-letni mężczyzna zaczął uciekać. Gdy policjanci dogonili go i zajrzeli do jego plecaka, szybko stało się jasne, dlaczego próbował uniknąć kontroli. W środku znajdowało się ponad 7 kilogramów amfetaminy. Mężczyzna trafił do aresztu na trzy miesiące.

Uciekał przed policjantami

Do zdarzenia doszło podczas patrolowania ulic przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Sławnie. Ich uwagę zwrócił mężczyzna, który na widok radiowozu zaczął zachowywać się nerwowo. Po chwili rzucił się do ucieczki.

Policjanci natychmiast podjęli pościg. 48-latek nie zdołał jednak umknąć mundurowym i już po chwili został zatrzymany.

- Policjanci podczas patrolowania miasta zauważyli mężczyznę, który na widok radiowozu zaczął zachowywać się nerwowo, a następnie podjął próbę ucieczki. Funkcjonariusze natychmiast ruszyli za nim i zatrzymali go po krótkim pościgu - relacjonuje mł. asp. Agnieszka Łukaszek z Komendy Powiatowej Policji w Sławnie.

Prawda wyszła na jaw po zajrzeniu do plecaka

Najważniejsze odkrycie nastąpiło jednak dopiero po zatrzymaniu mężczyzny. Funkcjonariusze sprawdzili niesiony przez niego plecak. W środku znaleźli siedem plastikowych opakowań wypełnionych białym proszkiem.

Przeprowadzone badania laboratoryjne nie pozostawiły wątpliwości. Zabezpieczona substancja okazała się amfetaminą. Jej łączna waga wyniosła aż 7,325 kilograma.

- W plecaku zatrzymanego znajdowało się siedem opakowań z białym proszkiem. Badania potwierdziły, że była to amfetamina o łącznej wadze ponad siedmiu kilogramów - informuje mł. asp. Agnieszka Łukaszek.

Sąd zdecydował o areszcie

48-latek został przewieziony do policyjnego aresztu. Prokurator przedstawił mu zarzut posiadania znacznej ilości środków psychotropowych.

Na wniosek policji prokurator wystąpił do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do tego wniosku i zdecydował, że mężczyzna najbliższe trzy miesiące spędzi za kratami.

Ponad 7 kilogramów narkotyku nie trafi na rynek

- Dzięki czujności i szybkiej reakcji policjantów znaczna ilość nielegalnych substancji nie trafi na czarny rynek - podkreśla mł. asp. Agnieszka Łukaszek.

Zabezpieczona amfetamina mogła zostać rozprowadzona wśród wielu odbiorców. Policjanci podkreślają, że zatrzymanie 48-latka i przejęcie ponad siedmiu kilogramów narkotyku pozwoliło zapobiec wprowadzeniu dużej ilości nielegalnej substancji do obrotu. Śledztwo w sprawie prowadzone jest pod nadzorem prokuratury.

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