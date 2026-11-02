Pomost w Mielnie przyciągnie tłumy. Konstrukcja będzie przypominać falę

Nowy pomost w Mielnie przyciągnie turystów nad jezioro Jamno

Mielno cieszy się ogromną popularnością wśród turystów o każdej porze roku. Z tego powodu w regionie regularnie pojawiają się kolejne plany rozwojowe i nowe inwestycje. Ostatnio duże zainteresowanie wzbudza projekt budowy pomostu przecinającego zatokę na jeziorze Jamno bezpośrednio w Mielnie.

Nowa perełka dla turystów odwiedzających Mielno - pomost spacerowy przez zatokę na jeziorze Jamno. To dobra wiadomość zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. Nowa infrastruktura uatrakcyjni wypoczynek w Mielnie i pomoże przyciągnąć jeszcze więcej odwiedzających. Pomost umożliwi wygodne przejście na drugi brzeg jeziora, a oświetlona platforma widokowa pozwoli podziwiać uroki Jamna [...] - napisał na Facebooku Jakub Kowalik - Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Jak będzie wyglądał pomost spacerowy w Mielnie nad jeziorem Jamno?

Konstrukcja nad jeziorem Jamno w Mielnie osiągnie około 230 metrów długości, a jej szerokość wyniesie do 3 metrów. Projektanci nadali obiektowi oryginalny kształt fali utworzonej z trzech łuków. Na trasie spacerowej pojawią się ławki, zadaszenie, oświetlenie, donice z zielenią oraz specjalna platforma widokowa. Taka infrastruktura pozwoli spacerowiczom nie tylko na przejście nad taflą wody, ale też na odpoczynek i podziwianie krajobrazu.

Całość oprze się na stalowych palach, a pomost zostanie w dwóch punktach celowo podniesiony, co pozwoli na bezproblemowe przepływanie pod spodem kajakom, łodziom oraz rowerom wodnym. Obiekt połączy więc walory rekreacyjne z praktycznym szlakiem komunikacyjnym, który znacznie ułatwi pieszym poruszanie się pomiędzy brzegami zatoki.

Kiedy powstanie pomost w Mielnie? Miliony złotych z funduszy unijnych

Warto podkreślić, że budowa dojdzie do skutku dzięki pokaźnej dotacji z Unii Europejskiej. Całe przedsięwzięcie pochłonie niemal 4 mln zł, przy czym ponad 2,6 mln zł pokryją Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego. Tak duże dofinansowanie stanowi znaczną część budżetu i pozwoli gminie Mielno poszerzyć bazę turystyczną o zupełnie nowe miejsce. Harmonogram zakłada, że roboty budowlane ruszą w styczniu 2027 roku i potrwają do września 2028 roku.