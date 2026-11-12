Strzelali z jadących aut. Po zamachu w Krakowie wraca pytanie: czego uczono na niektórych strzelnicach?

Kontrowersyjne nagranie zniknęło po tragedii

Jak ustalili dziennikarze Wirtualnej Polski, jedna ze strzelnic z regionu świętokrzyskiego publikowała w mediach społecznościowych film reklamowy przedstawiający m.in. strzelanie z okna jadącego samochodu, przemieszczanie się pomiędzy przeszkodami oraz wykorzystywanie pojazdu jako osłony podczas oddawania strzałów. Po zamachu w Krakowie nagranie zostało usunięte.

Na filmie widoczny był terenowy samochód, z którego pasażer wychylał rękę z pistoletem i strzelał do tarcz. W kolejnych scenach uczestnik ćwiczeń krył się za otwartymi drzwiami auta i prowadził ogień podczas biegu między przeszkodami.

Właściciel obiektu tłumaczył później, że nagranie miało charakter reklamowy, a wykorzystana podczas zdjęć broń była plastikowa. Zapewniał również, że Michał Oksiński nigdy nie trenował na jego strzelnicy.

Niepokojące podobieństwo do zamachu

Materiał ujawniony przez WP wywołał poruszenie przede wszystkim dlatego, że bardzo przypominał sposób działania krakowskiego zamachowca. Według ustaleń śledczych Michał Oksiński wjechał samochodem na Rynek Główny i strzelał do ludzi podczas jazdy. W ataku zginęło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych.

Były żołnierz jednostki GROM Paweł Moszner zwrócił uwagę w rozmowie z WP, że od lat alarmuje o zagrożeniach związanych ze szkoleniami nastawionymi nie na sport strzelecki, lecz na ćwiczenie strzelania do ludzi i działań bojowych.

Gdzie uczył się Oksiński?

Po tragedii śledczy próbują odtworzyć drogę, jaką przeszedł 24-latek przed zamachem. Michał Oksiński uzyskał pozwolenie na broń w marcu 2026 roku. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że wraz z ojcem należał do klubu strzeleckiego KS Świt w Starachowicach, gdzie - jak zapewniają przedstawiciele klubu - trenował głównie strzelanie sportowe i statyczne, polegające na trafianiu do określonego celu bez zmiany pozycji.

Jak informowaliśmy wcześniej, służby badają obecnie miejsca treningów napastnika, jego kontakty oraz przygotowania do zamachu.

- Na razie nie mamy danych, czy się uczył gdzieś indziej, przede wszystkim w takich okolicznościach. Mamy tylko dane o strzelnicy i statycznym strzelaniu – tłumaczył prok. Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej.

Kluczowe jest jednak inne ustalenie. Według informacji opisywanych przez media Oksiński miał korzystać również z tzw. strzelnic bojowych, gdzie można ćwiczyć strzelanie w ruchu, zmianę pozycji czy dynamiczne przemieszczanie się z bronią. Właśnie tam miał zdobywać umiejętności wykorzystane później podczas ataku.

Fascynował się bronią od lat

W ostatnich dniach na jaw wychodzą kolejne informacje o przeszłości zamachowca. Znajomi wspominali, że już jako nastolatek wykazywał obsesyjne zainteresowanie bronią, nożami i sprzętem samoobrony.

- Miał obsesję na tym punkcie. Miał nóż, miał też paralizator - mówił wprost jeden z rozmówców portalu PolskieRadio24.pl.

Według relacji znajomych przyszły zamachowiec interesował się również seryjnymi mordercami, wysyłał drastyczne nagrania i fascynował się treściami związanymi z przemocą.

U zamachowca znaleziono prawdziwy arsenał

Z ustaleń śledczych wynika, że Oksiński dysponował pokaźnym zapasem broni. W Krakowie zabezpieczono przy nim i w jego samochodzie dwa pistolety, dwa karabiny AR-15 oraz około 500 sztuk amunicji.

- Łącznie w Krakowie zostało oddanych co najmniej kilkadziesiąt strzałów, być może nawet kilkaset - przekazał rzecznik Prokuratury Krajowej.

To jednak nie wszystko. Podczas przeszukania mieszkania w Ostrowcu Świętokrzyskim funkcjonariusze znaleźli kolejne egzemplarze broni i amunicję. Łącznie zabezpieczono 11 jednostek broni palnej należących do Oksińskiego i jego ojca. Śledczy przejęli również nośniki elektroniczne, monitoring oraz prywatne zapiski.

Prokuratura nie wyklucza, że wyjaśnienie tych wątków będzie kluczowe dla zrozumienia, w jaki sposób 24-latek przygotował jedną z najkrwawszych zbrodni w najnowszej historii Polski.

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