Pogoda w Krakowie: 13-15 listopada

Nadchodzący weekend w Krakowie upłynie pod znakiem dynamicznych zmian w pogodzie. Zacznie się od typowo jesiennej szarugi i deszczu, by zakończyć się słoneczną, ale już znacznie chłodniejszą aurą. Z każdym kolejnym dniem temperatura będzie spadać, a nocami pojawią się przymrozki, zapowiadając powolne przejście w zimowy klimat.

Deszczowy i najcieplejszy piątek

Piątek, 13 listopada, przywita mieszkańców Krakowa umiarkowanymi opadami deszczu, które mogą utrzymać się przez większą część dnia. Będzie to jednocześnie najcieplejszy moment weekendu – termometry w najcieplejszym momencie wskażą około 9 stopni Celsjusza. Noc przyniesie ochłodzenie do około 1 stopnia. Pogodzie towarzyszyć będzie odczuwalny wiatr, wiejący ze średnią prędkością 3-4 m/s, co może potęgować wrażenie chłodu mimo dodatniej temperatury.

Pochmurna sobota z ochłodzeniem

W sobotę, 14 listopada, pogoda uspokoi się pod względem opadów – deszcz już się nie pojawi. Nie oznacza to jednak słonecznej aury, ponieważ niebo nad miastem będzie w większości pokryte chmurami. Ochłodzenie stanie się bardziej wyraźne. W ciągu dnia temperatura maksymalna nie przekroczy 7°C, a w nocy słupki rtęci po raz pierwszy w ten weekend spadną poniżej zera, do około -1 stopnia. Wiatr pozostanie na podobnym poziomie co w piątek, osiągając prędkość około 3 m/s.

Słoneczna, ale mroźna niedziela

Niedziela, 15 listopada, z pewnością ucieszy tych, którzy czekali na słońce. Prognozy wskazują na bezchmurne niebo przez cały dzień. Ta poprawa będzie miała jednak swoją cenę w postaci niskiej temperatury. W ciągu dnia termometry pokażą maksymalnie 6 stopni, a noc z niedzieli na poniedziałek będzie już wyraźnie mroźna, z temperaturą spadającą do około -3°C. Na szczęście wiatr zdecydowanie osłabnie do zaledwie 1 m/s, dzięki czemu słoneczna pogoda będzie bardziej sprzyjać aktywności na zewnątrz.

Jak spędzić taki weekend w Krakowie?

Zmienna pogoda w Krakowie sugeruje elastyczne podejście do weekendowych planów. Deszczowy piątek to idealny czas na spędzenie czasu wewnątrz – czy to w galeriach, muzeach, czy po prostu w ulubionej kawiarni. Sobota, choć pochmurna, będzie już dniem bez opadów, co otwiera możliwości na spacery po mieście. Trzeba się jednak ciepło ubrać. Najwięcej zaoferuje niedziela – bezchmurne niebo i słońce to idealne warunki na dłuższą wycieczkę po parkach, bulwarach czy mniej uczęszczanych zakątkach miasta. Niskie temperatury będą wymagały jednak zimowego stroju.

Dane pogodowe: OpenWeather