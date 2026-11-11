Nieznana ofiara strzelaniny w Krakowie. "Dla świata mogła być jedną z wielu. Dla nas była kimś niezastąpionym"

Pani Dorota, kolejna ofiara zamachu w Krakowie

W Internecie pojawił się wpis pani Joanny, mediatorki z Krakowa, która wspomina w nim zmarłą, najstarszą siostrę. Jak się okazuje, 61-letnia pani Dorota Baran jest kolejną ofiarą zamachu terrorystycznego, do którego doszło w sobotę, 7 listopada w Krakowie.

Autorka wpisu podkreśla, że choć jej siostra "nie miała na koncie specjalnych osiągnięć, ciekawych zainteresowań ani niczego co mogłoby przyciągnąć opinię publiczną" w rzeczywistości była osobą, która z oddaniem opiekowała się ich 80-letnią mamą. "Pilnowała, by o stałej porze zażyła leki, by wypiła ciepłą kawę... By miała wszystko czego potrzebuje, by nie czuła się samotna. Nie dokonywała wielkich rzeczy, o których piszą gazety. Robiła te małe, codzienne, których wartość dostrzega się często dopiero wtedy, gdy nagle ich zabraknie' - czytamy w poście.

"Ale czy naprawdę wartość ludzkiego życia mierzy się tym jak bardzo było ono interesujące dla innych? Dla świata mogła być jedną z wielu. Dla nas była kimś niezastąpionym. Człowiekiem, którego obecność dawała poczucie bezpieczeństwa. Nie pozwólmy, by Jej bezsensowna śmierć odeszła w zapomnienie. Bo za każdą informacją o kolejnej ofierze kryje się czyjś cały świat. A wraz z Jej odejściem część naszego świata przestała istnieć" - napisała pani Joanna w hołdzie dla siostry.

Wiadomość o śmierci pani Doroty potwierdził również Jerzy Śliwa, prezes Polskiej Izby Mediatorów.

Ostatnie pożegnanie pani Doroty odbędzie się już w czwartek, 12 listopada na jednym z podkrakowskich cmentarzy.

Ofiary zamachu w Krakowie

W dramacie na krakowskim Rynku Głównym śmierć poniosło 6 osób plus zamachowiec. 15 osób odniosło obrażenia.

7 listopada, około godziny 15:00. 24-letni Michał O., mieszkaniec województwa świętokrzyskiego, wjechał samochodem na Rynek Główny, a następnie zaczął strzelać do przypadkowych ludzi z broni palnej.

Ofiarami szokującej zbrodni w sercu Krakowa są poza panią Dorotą:

47-letnia Ewelina Serafin z Sędziszowa Małopolskiego. Kobieta, która była m.in. wolontariuszką Szlachetnej Paczki przyjechała do Krakowa, aby spędzić czas ze znajomymi i bliskimi

z Sędziszowa Małopolskiego. Kobieta, która była m.in. wolontariuszką Szlachetnej Paczki przyjechała do Krakowa, aby spędzić czas ze znajomymi i bliskimi 53-letnia Izabela Woźna z Wielkopolski . Malarka, która do Krakowa przyjechała w związku z wystawą swoich obrazów odbywającą się 6 listopada. Osierociła czwórkę synów, w tym 11-letnie bliźnięta

. Malarka, która do Krakowa przyjechała w związku z wystawą swoich obrazów odbywającą się 6 listopada. Osierociła czwórkę synów, w tym 11-letnie bliźnięta 51-letni Robert Kosidło, pochodzący z Rybnika, ale od lat pomagający kupcom sprzedającym pamiątki w okolicach Sukiennic

ale od lat pomagający kupcom sprzedającym pamiątki w okolicach Sukiennic 51-letnia obywatelka Austrii , która przyjechała do Krakowa na krótki wypad. Jej mąż został ranny

, która przyjechała do Krakowa na krótki wypad. Jej mąż został ranny 32-letni szkocki DJ James Campbell.

Poza tym w domu napastnika w Ostrowcu Świętokrzyskim służby odnalazły ciała jego rodziców i studiującej w Krakowie siostry. Prawdopodobnie również oni zginęli z ręki 24-latka.

Michał O. poniósł śmierć wskutek bohaterskiej interwencji dwójki policjantów: starszego posterunkowego Jakuba Kulika oraz starszego posterunkowego Artura Morańskiego, którzy zdołali powstrzymać szaleńczy rajd po Krakowie silnie uzbrojonego zamachowca.

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