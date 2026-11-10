Słowa wsparcia i wdzięczności płyną z Wielkiej Brytanii. Rodzina rannego 19-latka dziękuje Polakom

19-letni Brytyjczyk został postrzelony w Krakowie. Rodzina zabrała głos

Sześć osób nie żyje, kilkanaście kolejnych zostało rannych. To tragiczny bilans zamachu, do którego doszło w sobotę, 7 listopada, na krakowskim Rynku Głównym. Uzbrojony napastnik otworzył ogień do przypadkowych ludzi, zamieniając jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc w Polsce w miejsce niewyobrażalnej tragedii.

Wśród poszkodowanych znalazł się 19-letni Harry Marchant, mieszkaniec brytyjskiego Yorku. Młody mężczyzna został postrzelony i trafił pod opiekę polskich lekarzy. Na szczęście przeżył. We wtorek, 10 listopada, jego rodzina zdecydowała się zabrać głos.

Oświadczenie bliskich opublikowała brytyjska policja North Yorkshire Police. Rodzina potwierdziła, że Harry został ranny podczas wydarzeń w Polsce i nadal przebywa w szpitalu. Jego stan jest stabilny, choć wciąż wymaga leczenia.

Ale to nie tylko informacje o zdrowiu 19-latka. W swoim oświadczeniu jego najbliżsi skierowali niezwykle ciepłe słowa do tych, którzy ruszyli na ratunek ofiarom zamachu.

„Nie potrafimy wyrazić, jak bardzo jesteśmy wdzięczni”. Rodzina dziękuje Polakom

– Nie potrafimy wyrazić, jak bardzo jesteśmy wdzięczni ratownikom, personelowi medycznemu i Polakom za pomoc i opiekę nad Harrym – przekazali bliscy 19-latka.

Rodzina podkreśliła, że chłopak nadal dochodzi do zdrowia, i poprosiła o uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie.

Te słowa nabierają szczególnego znaczenia w obliczu dramatu, który rozegrał się w Krakowie. Kiedy padały strzały, a przerażeni ludzie szukali schronienia, ratownicy i służby medyczne walczyli o życie poszkodowanych. Pomoc nieśli również ludzie, którzy znaleźli się w pobliżu miejsca tragedii.

Sześciu osób nie udało się uratować. Wśród zabitych był również 32-letni obywatel Wielkiej Brytanii. Harry miał więcej szczęścia. Teraz jego bliscy mogą mieć nadzieję, że wróci do domu.

Ukochany klub Harry'ego przesłał mu słowa wsparcia. „Czekamy na ciebie”

Historia postrzelonego Brytyjczyka poruszyła również środowisko piłkarskie w jego rodzinnym mieście. Harry jest kibicem York City FC. Klub opublikował w mediach społecznościowych specjalne oświadczenie, w którym przekazał mu wyrazy wsparcia i poinformował o jego stanie zdrowia.

Przedstawiciele York City FC napisali, że wszyscy związani z klubem myślami są z młodym kibicem, który znalazł się w samym środku przerażającego ataku w Krakowie.

– Życzymy Harry'emu szybkiego powrotu do zdrowia i mamy nadzieję, że wkrótce znów zobaczymy go na stadionie LNER – napisali przedstawiciele klubu, dołączając do wpisu czerwone serce.

LNER to stadion, na którym swoje mecze rozgrywa York City FC. W Wielkiej Brytanii czekają na Harry'ego nie tylko jego bliscy, ale również piłkarska społeczność. Wszyscy mają nadzieję, że 19-latek już niedługo znów będzie mógł kibicować swojej ukochanej drużynie.

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