Robert Kosidło zginął na Rynku w Krakowie. Odnaleziono rodzinę ofiary zamachu

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-11-10 22:03

Udało się odnaleźć rodzinę 51-letniego Roberta Kosidły, który zginął podczas tragicznej strzelaniny na Rynku Głównym w Krakowie. Wcześniej podawano, że mężczyzna pochodził z Rybnika, ale informacja okazała się błędna. Jak przekazał portal ROW.info.pl, 51-latek pochodził z Kraśnika w województwie lubelskim. Tam w najbliższą sobotę odbędzie się jego pogrzeb. Robert Kosidło został zastrzelony, gdy próbował uciec przed napastnikiem do sklepu.

Portret mężczyzny z zasłoniętą twarzą na tle Bazyliki Mariackiej i zniczy. O ofierze zamachu przeczytasz na SE.
Autor: ART SERVICE / Super Express; Facebook; AP Photo/Beata Zawrzel/ Associated Press

Tragiczny zamach w Krakowie. Poszukiwano bliskich zamordowanego Roberta Kosidły

51-letni Robert Kosidło zginął w sobotę, 7 listopada, podczas ataku na Rynku Głównym w Krakowie. Był jedną z sześciu śmiertelnych ofiar zamachowca. Po tragedii rozpoczęły się poszukiwania jego rodziny, ponieważ nie udało się od razu ustalić miejsca zamieszkania bliskich mężczyzny.

Pierwsze informacje wskazywały, że pochodził z Rybnika. Wiadomość dotarła do tamtejszego Urzędu Miasta, którego pracownicy sprawdzili dostępne dane. Nie znaleziono jednak informacji potwierdzających związek 51-latka z Rybnikiem.

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Robert Kosidło pochodził z Kraśnika. Wiadomo, kiedy odbędzie się pogrzeb ofiary

We wtorek, 10 listopada, około godz. 17 redakcja portalu ROW.info.pl poinformowała, że skontaktowała się z rodziną zmarłego. Przy okazji udało się wyjaśnić, skąd wzięły się wcześniejsze błędne informacje.

Robert Kosidło pochodził z Kraśnika w województwie lubelskim. Jak ustalono, jeden z krakowskich kupców pomylił nazwy miejscowości i dlatego początkowo szukano rodziny w Rybniku.

Bliscy potwierdzili, że ostatnie pożegnanie 51-latka zaplanowano na sobotę, 14 listopada, w Kraśniku.

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Tak zginął Robert Kosidło na Rynku w Krakowie. Zabrakło mu kilku sekund

O ostatnich chwilach życia Roberta Kosidły opowiedział „Gazecie Krakowskiej” jego znajomy Adam Szyfko, który handlował pamiątkami na Rynku Głównym. Obaj byli w pobliżu, kiedy rozległy się pierwsze strzały.

Początkowo ludzie nie zdawali sobie sprawy z zagrożenia. Gdy okazało się, że uzbrojony mężczyzna strzela do przechodniów, zaczęli uciekać i chować się w sklepach.

– Powiedziałem Robertowi, że chowamy się do Zary. On szedł za mną, trochę wolniej. Był już w drzwiach, gdy dostał kulę – wspominał Adam Szyfko.

51-latek nie mógł poruszać się równie szybko jak inni. Po ciężkim wypadku, który przeżył we Włoszech, miał problemy z chodzeniem i utykał na jedną nogę.

– Jeszcze kilka sekund i mógł się uratować – powiedział jego znajomy.

Robert Kosidło został trafiony pociskiem tuż przy drzwiach sklepu. Upadł przy wejściu, nie zdążywszy schronić się przed strzałami.

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