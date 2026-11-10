Zamach w Krakowie to dopiero początek? 30-latek grozi kolejnymi masakrami

Krakowski zamach miał być dopiero początkiem? Przerażające wpisy w internecie

Kiedy Polska wciąż nie mogła otrząsnąć się po krwawej masakrze w Krakowie, w sieci pojawiły się kolejne niepokojące informacje. Wynikało z nich, że zamach z 7 listopada nie był odosobnionym atakiem, ale pierwszą akcją zorganizowanej grupy, która przygotowuje następne uderzenia!

Autorem wpisów jest 30-letni Andrzej K. z Koszalina. Mężczyzna 8 listopada opublikował na jednym z portali społecznościowych treści, w których pochwalał krakowską masakrę. Sugerował również, że sam należy do tej samej organizacji co zamachowiec, a kolejne ataki są już planowane.

— We wpisach wskazał, że należy do tej samej organizacji określając ją jako wyszkoloną bojówkę — poinformowała prok. Ewa Dziadczyk, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Według informacji rozpowszechnianych przez 30-latka krakowska tragedia miała być zaledwie pierwszym wystąpieniem tej organizacji. Następne akcje miały dopiero nadejść.

Policja natychmiast zareagowała. 30-latek trafił do aresztu

Groźby potraktowano poważnie. Niepokojące wpisy wywołały reakcję służb, które podjęły działania prewencyjne, by zapobiec potencjalnemu zagrożeniu. Już 9 listopada Prokuratura Okręgowa w Koszalinie wszczęła śledztwo.

Andrzej K. usłyszał zarzuty dotyczące wywołania fałszywego przekonania o zagrożeniach, które doprowadziło do interwencji służb, oraz publicznego pochwalania przestępstwa.

Podczas przesłuchania 30-latek przyznał się do publikowania niepokojących wpisów. Zaprzeczył jednak, by rzeczywiście zamierzał przeprowadzić zamach.

Nie przekonało to śledczych do odstąpienia od wniosku o areszt. We wtorek (10 listopada) Sąd Rejonowy w Koszalinie zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny. Za zarzucane mu przestępstwa grozi nawet 15 lat więzienia.

Na razie nie ma potwierdzenia, że opisywana przez 30-latka bojówka rzeczywiście istnieje, ani że krakowski zamachowiec należał do jakiejkolwiek organizacji. Śledczy nie potwierdzili również przygotowań do kolejnych ataków.

Jedno jest pewne: zaledwie dzień po tragedii, która wstrząsnęła Polską, groźby kolejnych zamachów doprowadziły do policyjnej interwencji i wszczęcia następnego śledztwa.