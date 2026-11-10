Przed bohaterskim policjantem kolejna operacja. Artur Morański wciąż jest w ciężkim stanie. Lekarz ujawnia dramatyczne szczegóły

Artur Morański był jednym z policjantów, którzy w sobotę (7 listopada) stanęli na drodze uzbrojonemu napastnikowi, siejącemu śmierć na ulicach Krakowa. Podczas dramatycznej interwencji 27-latek został dwukrotnie postrzelony. Lekarze przez wiele godzin walczyli o jego życie. Teraz przed funkcjonariuszem kolejny etap tej walki.

Bohaterski policjant trafił do szpitala wojskowego. W środę kolejna operacja

We wtorek (10 listopada) Artur Morański został przewieziony ze Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza do 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie. Funkcjonariusz przebywa na oddziale intensywnej terapii. Choć jego stan się poprawia, obrażenia są bardzo poważne.

– To pacjent, który doznał szeregu urazów. To nie jest tylko ręka, ale również uraz płuca, który został natychmiastowo zabezpieczony. Na szczęście stan się poprawia, ale dalej jest to stan ciężki, stan ciężki ogólny, który wymaga kompleksowego leczenia – przekazał prof. Wojciech Szczeklik w rozmowie z PAP.

Lekarz ujawnił również, jak niewiele brakowało do najgorszego.

– Uraz płuca był takim urazem, który bez operacji spowodowałby śmierć pacjenta i został zaopatrzony natychmiastowo – podkreślił prof. Szczeklik.

Na szczęście życie policjanta udało się uratować. Teraz specjaliści muszą zmierzyć się z kolejnym niezwykle trudnym wyzwaniem.

Dramatyczna walka o sprawność ręki Artura Morańskiego

Pocisk spowodował rozległe obrażenia przedramienia, niszcząc tkanki i poważnie uszkadzając kość. Podczas pierwszej operacji lekarze naprawili uszkodzone ścięgna i zespolili jedną z kości. To jednak dopiero początek leczenia.

Na środę (11 listopada) zaplanowano kolejny zabieg, podczas którego specjaliści mają dokładniej ocenić skalę zniszczeń i zdecydować, jak przeprowadzić dalszą rekonstrukcję ręki.

– Kwestia tego, jak dobrze zrekonstruować rękę, jak odtworzyć tkanki i jej funkcjonalność, jest bardzo ważna. To coś, co potrwa długi czas i będzie wymagało wielu zabiegów – zaznaczył profesor.

Oznacza to, że przed 27-latkiem może być jeszcze wiele operacji oraz długotrwała rehabilitacja. Lekarze podkreślają, że szpital wojskowy dysponuje specjalistycznym zapleczem do mikrochirurgii i rekonstrukcji uszkodzonych tkanek.

Artur Morański jest przytomny. Lekarz apeluje o spokój

Wśród dramatycznych informacji pojawiły się także dobre wiadomości. Bohaterski funkcjonariusz jest przytomny, rozmawia z personelem medycznym i nie potrzebuje już respiratora. Jego stan jest stabilny, choć nadal ciężki.

– Chciałbym zaapelować o spokój dla niego. Po takim wielkim szoku, po takiej traumie, na pewno wymaga spokoju dla swojej rekonwalescencji i powrotu do zdrowia – powiedział prof. Szczeklik.

Artur Morański pochodzi z Powroźnika w gminie Muszyna. W chwili zamachu pełnił służbę razem ze swoim kolegą z patrolu Jakubem Kulikiem. Obaj stanęli naprzeciw uzbrojonego napastnika i obaj zostali ranni.

Policjant, który z narażeniem własnego życia ruszył, by zatrzymać zabójcę, sam otarł się o śmierć. Teraz czeka go długa i trudna droga do odzyskania zdrowia. Najważniejsze, że najgroźniejszy etap walki o jego życie udało się przejść. Przed nim jednak kolejne operacje i wielka walka o powrót do sprawności.

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