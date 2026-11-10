Filmy gore, Hitler i dopalacze! Twierdzi, że znał Michała Oksińskiego: "Jego to śmieszyło"

mverde
2026-11-10 16:30

Fascynacja bronią, nóż i paralizator noszone przy sobie, makabryczne nagrania wysyłane kolegom, a nawet groźba zabicia znajomych. Mężczyzna, który utrzymuje, że znał Michała Oksińskiego, sprawcę krwawego zamachu w Krakowie, opowiedział o ich wspólnej przeszłości.

  • Dawny znajomy Michała Oksińskiego opowiedział o ich spotkaniach w Ostrowcu Świętokrzyskim w latach 2018–2020.
  • Wspomina fascynację bronią, nietypowe zachowania i niepokojące wiadomości.
  • Według rozmówcy Oksiński miał wysyłać wybranym kolegom drastyczne nagrania, w tym materiały przedstawiające samobójstwa i egzekucje.
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Dziewięć ofiar zamachu w Krakowie. Sprawca zmarł w szpitalu

W sobotę, 7 listopada, w centrum Krakowa uzbrojony napastnik otworzył ogień. Zginęło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych. Ciężko ranni zostali również dwaj policjanci, którzy interweniowali podczas ataku. Sprawca zmarł w szpitalu w poniedziałek nad ranem.

Tragedia dotknęła także Ostrowiec Świętokrzyski. W mieszkaniu rodzinnym napastnika znaleziono ciała jego rodziców i siostry. Łącznie w obu miastach zginęło dziewięć osób. Śledczy badają sprawę w kierunku przestępstwa o charakterze terrorystycznym.

Tragedia w Krakowie
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„A to jakiś nóż, jakaś pałka teleskopowa”

Mężczyzna, z którym rozmawiał prowadzący kanał „Kryminopedia” na YouTube, zachowuje anonimowość. Sam twierdzi, że przyjaźnił się z Michałem Oksińskim, jednak nie ujawnia swojej tożsamości. Na potwierdzenie znajomości pokazał nagranie pochodzące – jak twierdzi – z tamtych lat.

Mężczyzna, który twierdzi, że znał Michała Oksińskiego, poznał go w 2018 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim. Spotykali się w grupie młodych ludzi. Zapamiętał go jako cichego, raczej zamkniętego w sobie chłopaka. Zwracał jednak uwagę na jego plecak.

– Z plecakiem zawsze chodził, zawsze coś w tym plecaku musiał mieć. A to jakiś nóż, jakaś pałka teleskopowa – wspomina.

Według rozmówcy Michał interesował się bronią, miał też posiadać paralizator. Lubił samotne wyprawy do lasu i bushcraft.

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Wysyłał makabryczne nagrania. „Jego to śmieszyło”

Szczególnie niepokojące są wspomnienia dotyczące wiadomości, które Oksiński miał wysyłać wybranym kolegom.

– Pamiętam, że wysyłał do mojego kolegi jakieś genitalia, coś, jak ktoś się zabija, strzela sobie w głowę albo po prostu filmiki erotyczne. I jego to śmieszyło, i pisał „miłych snów” – opowiada mężczyzna.

Według niego Michał przesyłał też znajomym materiały związane z Adolfem Hitlerem. Rozmówca przypuszcza, że mógł go podziwiać, ale zaznacza, że to jego własna interpretacja.

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„Powiedział, że nas zabije”. Wszyscy się śmiali

Dawny znajomy pamięta również sytuację, kiedy Michał po alkoholu miał zagrozić grupie kolegów.

– Pamiętam, że wtedy się upił i powiedział do nas, że nas zabije. Wtedy zaczęliśmy się śmiać z niego, że co on w ogóle gada – relacjonuje.

Wspomina także bójkę, podczas której Oksiński miał wyciągnąć pałkę teleskopową. Inny znajomy odebrał mu ją, a sam Michał został pobity. Napastnik zabrał mu wtedy około 200 zł, które później zwrócono.

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Dopalacze i nagłe zniknięcie

W grupie młodych ludzi popularne miały być alkohol, marihuana, a później dopalacze. Rozmówca twierdzi, że Michał również miał po nie sięgać, choć sam nigdy tego nie widział. Informacje znał od innych osób.

Po pewnym czasie Oksiński zniknął z ich otoczenia na trzy–cztery miesiące. Około 2020 roku znajomi całkowicie stracili z nim kontakt. Mężczyzna pamięta też, że Michał miał wspomnieć jednemu z kolegów o depresji. Nie wie jednak, czy kiedykolwiek usłyszał taką diagnozę od lekarza.

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„Myślałem, że on umarł”. Wiadomość o zamachu była szokiem

Przez kolejne lata rozmówca nie wiedział, co dzieje się z dawnym kolegą. Nie znał jego życia, pracy ani nowych znajomych. O tym, że to Michał jest sprawcą ataku w Krakowie, dowiedział się od koleżanki, która zapytała, czy go zna.

– Powiedziałem, że znam, zadawaliśmy się, ale to było dawno. A ona mówi, że on zabił tych ludzi. Zamarłem – wspomina.

Po tragedii wracał myślami do dawnych sytuacji, ale podkreśla, że nigdy nie spodziewał się takiego finału.

– Gdybym wiedział, na pewno bym z nim pogadał. Ale nigdy nie podejrzewałbym, że on coś takiego zrobi i że zostanie terrorystą, i zabije swoich rodziców. Nikt z nas nie podejrzewał takiego czegoś nigdy w życiu – mówi.

Relacja mężczyzny opiera się na jego wspomnieniach. Część informacji, zwłaszcza dotyczących używek i zachowań Michała poza wspólną grupą, zna jedynie z opowieści innych osób.

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