Ewa Drzyzga u ofiary strzelaniny w Krakowie. W szpitalu ledwo powstrzymywała łzy!

Strzelanina w Krakowie. Ewa Drzyzga pojawiła się w szpitalu u jednej z rannych osób

Ewa Drzyzga odwiedziła w szpitalu ofiarę krakowskiego zamachu. Agnieszka Kawalec ledwo uszła z życiem, ale strzelanina na zawsze je zmieniła. Dorożkarka dostała dwie kule - jedna trafiła w nogę, rozszarpując mięsień, druga w rękę. Kobieta przeżyła, jednak straciła palec. Mimo obrażeń wyznała Drzyzdze, że miała dużo szczęścia.

Nie mam palca wskazującego, został amputowany. Mam pocisk w nodze wyciągnięty, mięsień tam jest rozszarpany, (...) ale i tak miałam dużo szczęścia, że żyję - mówiła dorożkarka.

Dodała:

To cały czas wraca. Jutro rozmawiam z panią psycholog, przychodzi do mnie, bo jak tylko zamknę oczy, ja to widzę. To jest taka trauma, że nie wiem, kiedy to minie.

Pani Agnieszka podczas strzelaniny nie wiedziała, co ma robić, nie rozumiała, co się dzieje. Wszystko działo się szybko, wokół niej padali ludzie. Ona sama nie zauważyła nawet, kiedy dostała dwie kule. Dopiero krew ją zaalarmowała. Odjechała dorożką z miejsca ataku, stanęła pod kantorem i tam otrzymała pierwszą pomoc od pracowników, później ratownicy zabrali ją do szpitala.

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Jedna rodzina, dwie ofiary. Zbierane są pieniądze na pomoc

Drzyzga rozmawiała z panią Agnieszką, ale ranna jest także jej siostra! Kobieta ma uraz szyi - kula trafiła w mięsień - i jest leczona w innej placówce. W szpitalu przebywa także mąż dorożkarki, który choruje na białaczkę. Bliskimi opiekuje się córka.

Strzelanina z 7 listopada zakończyła się tragicznie dla wielu osób. 6 zmarło, a 15 zostało rannych, w tym dwóch policjantów. W sieci zbierane są pieniądze na leczenie poszkodowanych, a także dla rodzin tych, którzy w zamachu stracili życie. Fundacja TVN uruchomiła zbiórkę "Solidarni z Krakowem" i przekazała 500 tys. zł dla bliskich ofiar oraz osób rannych w ataku. Osobno działa zrzutka dla policjantów i ich rodzin założona przez Krzysztofa Stanowskiego. Jej stan na 10 listopada to już ponad 7 milionów złotych.

Jak dowiadujemy się z instagramowego profilu "Dzień dobry TVN", gdzie opublikowano rozmowę (znajdziecie ją w galerii) Drzyzgi z ranną dorożkarką, wciąż wpływają pieniądze na leczenie kobiety:

Na leczenie i rehabilitację pani Agnieszki wpłynęło już ponad 200 tys. zł! Dziękujemy za każdą pomoc. Zbiórka powstała na prośbę pani Agnieszki, jej rodziny oraz bliskich rannych dorożkarzy.