Zrzuciła prawie 30 kilogramów, a teraz ostrzega Polki. Szelągowska mówi wprost

Szelągowska przeszła spektakularną przemianę. Nie poleca tego, co promują celebrytki

Dorota Szelągowska od dawna cieszy się sympatią widzów. Prowadząca programy wnętrzarskie TVN słynie z energii, poczucia humoru i bezpośredniego sposobu bycia. W ostatnim czasie równie dużo emocji co jej telewizyjne projekty wzbudza jednak metamorfoza sylwetki. Prezenterka schudła blisko 30 kilogramów, a jej przemiana stała się tematem licznych rozmów i internetowych dyskusji.

Wielu obserwatorów chciałoby poznać sekret jej sukcesu. Szelągowska nie zamierza jednak polecać wszystkim jednego sposobu na odchudzanie. W rozmowie z Jastrząb Post jasno zaznaczyła, że kopiowanie metod stosowanych przez znane osoby może być błędem. Szczególnie krytycznie wypowiedziała się o dietach cud, które często promowane są w mediach społecznościowych.

Wszystkie "diety cud" lub inne diety propagowane przez celebrytów są złe - podkreśliła.

Dorota Szelągowska uderza w diety gwiazd. Padły mocne słowa

Wyjaśniła przy tym, że nawet jeśli dana metoda przyniosła efekty jednej osobie, nie oznacza to, że będzie odpowiednia dla każdego. Jej zdaniem podstawą redukcji masy ciała jest deficyt kaloryczny, ale sposób jego osiągnięcia powinien być dostosowany do konkretnego człowieka i najlepiej skonsultowany z lekarzem.

Gwiazda nie ukrywała również, że droga do nowej sylwetki nie była dla niej zupełnie oczywista. Wspomniała między innymi o tym, że sama aktywność fizyczna nie wystarczała, by osiągnąć oczekiwane rezultaty. Znaczenie miało także rzucenie palenia, po którym zauważyła zmiany w swojej wadze. W pewnym momencie postanowiła poważniej przyjrzeć się swojemu zdrowiu i nawykom. Wypowiedź Doroty Szelągowskiej nie ograniczyła się jednak do kwestii kilogramów. Prezenterka zwróciła również uwagę na społeczne oczekiwania wobec kobiet, szczególnie tych, które przekraczają określony wiek. Jej zdaniem wraz z upływem lat kobiety zaczynają być traktowane tak, jakby powinny stopniowo usuwać się w cień.

Kobieta w pewnym wieku (...) jest zobligowana do zniknięcia. Już ci nie wypada pewnych rzeczy, (...) przestajesz być atrakcyjna. Twoje ciało staje się gorsze, bardziej wiotkie - zauważyła.

To mocne słowa, które pokazują, że dla Szelągowskiej temat wyglądu nie sprowadza się wyłącznie do liczb na wadze. Jej metamorfoza stała się okazją do poruszenia znacznie szerszego problemu: presji, by kobiety bez względu na wiek nieustannie spełniały narzucane im kanony piękna. Prezenterka przypomina, że troska o siebie powinna wynikać przede wszystkim z potrzeb organizmu, a nie z prób dopasowania się do oczekiwań innych.