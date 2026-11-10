Taka była Magda Oksińska. Zginęła z rąk brata, gdy przyjechała na weekend do rodzinnego domu. Bywała w nim regularnie

Magdalena Oksińska zginęła przed masakrą w Krakowie - z rąk własnego brata

Kiedy uzbrojony zamachowiec strzelał na Rynku Głównym w Krakowie do przechodniów, nikt nie wiedział o śmierci Magdy Oksińskiej. Dopiero, gdy policja wkroczyła do mieszkania sprawcy, okazało się, że zabił on nie tylko 6 osób podczas strzelaniny, ale również własną rodzinę - mamę, tatę i siostrę.

Magdalena miała 21 lat, na co dzień studiowała w Krakowie - właśnie rozpoczęła trzeci rok malarstwa. Jej ciało znaleziono w rodzinnym mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim. Magda przyjechała do rodziców na weekend, miała robić to regularnie. Tomasz Kandyba, malarz i nauczyciel w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, w rozmowie z Faktem wspomniał:

Nie rozmawialiśmy na tematy prywatne, ale gdyby coś złego się działo, to nie przyjeżdżałaby z Krakowa tak często, a wiem, że już raz w październiku była w domu i bywała w nim regularnie.

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Młoda i bardzo utalentowana. Już 2,5 roku temu miała pierwszą wystawę

Oksińska od dzieciństwa była utalentowana artystycznie, uwielbiała malować, ale również pisać. Jednak to pasja do tworzenia obrazów wygrała. Gdy Magda była jeszcze w szkole średniej, zorganizowano jej pierwszą wystawę "Acne vulgaris". Była zachwycona, a jej rodzice dumni.

Tematy moich prac są różne, ale zawsze dotyczą tego, co jest obecne w moim życiu, tego, co mnie spotyka – opowiadała Lokalnej TV.

Magda tak opisywała dzieła, które pokazała na wystawie:

Pierwsze życiowe doświadczenia - ważne, trudne, często krępujące i zawiłe - potrafią podświadomie przenikać w twory, kreacje, produkty pracy. Proces twórczy odzwierciedla poddanie naturalistycznej sekwencji życia, nieustanne przemiany, emocje i bunt przeciw nim. Drobne, marginalne elementy oraz idee i całe przestrzenie biorą źródło z głębi tych kształtujących się intuicji, interpretacji i prawd zakorzenionych we własnej wrażliwości. Wraz z rozwojem wzrasta zarówno potrzeba samodzielnej decyzyjności, jak i paraliżująca obawa przed potencjalnymi konsekwencjami. Powierzchnia staje się więc świadectwem wewnętrznych walk, sporów na płaszczyźnie emocjonalnej, percepcyjnej, intelektualnej, prób i nieuniknionych błędów.

Młoda artystka nie osiadła na laurach - otrzymała stypendium starosty ostrowieckiego w kategorii artystycznej, dostała się na ASP w Krakowie, a w Ostrowcu szkoliła warsztat w OPP.

Zawsze pochylona nad sztalugą. Jak jej zwracałem uwagę, robiłem korekty, czy mówiłem jak coś narysować, no to ona po prostu słuchała i wykonywała polecenia - mówił Tomasz Kandyba Faktowi.

Artystka spotkał Magdę po raz ostatni w październiku - przyszła do niego po radę, bo znalazł się kupiec na jej obraz.

Pozostawiła po sobie obrazy - w tym wyjątkowy autoportret

Oksińska prowadziła konto na Instagramie, gdzie publikowała zdjęcia swoich obrazów (znajdziecie je w galerii). W galerii Zofii Weiss w Krakowie pozostał też po niej wyjątkowy autoportret. Jej sztuka miała pojawić się także na Open Eyes Art Festival, a konkretnie w studenckim projekcie Be Well.

Ze względu na śmierć swojej studentki, Akademia Sztuk Pięknych wydała oświadczenie.

Z ogromnym bólem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość o tragicznych wydarzeniach z 7 listopada 2026 roku, które rozegrały się w Krakowie i Ostrowcu Świętokrzyskim. Wśród ofiar jest Magdalena Oksińska, studentka III roku malarstwa naszej Akademii, która zginęła wraz ze swoimi rodzicami. Przepełnia nas żal i poczucie nieodwracalnej straty. Żegnamy Magdę, młodą artystkę, członkinię naszej akademickiej wspólnoty, której życie zostało tak tragicznie przerwane. Jej śmierć pozostawi wśród nas bolesną pustkę.

Pożegnało ją też Ognisko Pracy Pozaszkolnej:

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej absolwentki. Magda Oksińska - wyjątkowo uzdolniona artystka, studentka trzeciego roku krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Osoba wrażliwa, pracowita, skromna i ciepła, od lat związana z naszym Ogniskiem. Nie da się wyrazić słowami ogromu tragedii, która się wydarzyła. Nie będziemy nawet próbować.

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