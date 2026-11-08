Miała przed sobą całe życie. 21-letnia Magdalena była utalentowaną artystką. Zginęła w domu rodzinnym. Jej brat urządził masakrę w Krakowie

Magdalena O. miała tylko 21 lat. Już jako dziecko zdobywała nagrody

Pisała wiersze i opowiadania, malowała, zajmowała się również fotografią. Sztuka była nieodłączną częścią życia Magdaleny O. 21-latka pochodziła z Ostrowca Świętokrzyskiego, ale swoją przyszłość wiązała z Krakowem. Studiowała na trzecim roku malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki. Chciała tworzyć, rozwijać talent i dzielić się swoimi pracami z innymi.

Jej niezwykłe zdolności ujawniły się już w dzieciństwie. Kiedy miała zaledwie 11 lat i chodziła do czwartej klasy szkoły podstawowej, odniosła sukces w Międzynarodowym Konkursie Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej w Słupsku.

Napisała opowiadanie „Spełnione marzenie”, przedstawiające emocje młodej łyżwiarki, która właśnie zakończyła swój występ i z nadzieją oczekuje na werdykt jury. Jej tekst został doceniony i trafił do pokonkursowego zbioru zatytułowanego „Krzyk pióra”.

To był dopiero początek.

Dwa lata później Magdalena zdobyła nagrodę główną w XI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Malowane poezją”. Jury doceniło jej artystyczną interpretację „Reduty Ordona” Adama Mickiewicza.

W kolejnych latach odnosiła sukcesy również jako poetka. W 2019 roku otrzymała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Liryczne Jasło”. Swoje wiersze zgłosiła pod pseudonimem „Amber”.

„Za drwiny z pąka, który zakwitnie motylem”. Tak pisała młoda artystka

Magdalena miała niezwykłą wyobraźnię. Potrafiła dostrzegać piękno w drobnych, pozornie zwyczajnych rzeczach i przenosić je na papier.

Jeszcze jako uczennica szóstej klasy napisała wiersz „Byłam tam”, w którym opisywała świat przyrody, pełen kolorów, zapachów i życia. Szczególnie poruszający jest jego fragment:

Spotkałam tam...Młode i zadziorne berberysyKpiące sobie z opasłej gąsienicyI jej bezradnych próbZdobycia szczytu źdźbła trawy.Chciałam je skarcićZa drwiny z pąka,Który zakwitnie motylem,Lecz spłoszył mniewierny sługa nocy – zmierzch,Który wilgocią rosy zacząłZacierać ślady dnia

Ten napisany przez nastolatkę utwór pokazuje jej wrażliwość i bogatą wyobraźnię. W kilku obrazach potrafiła stworzyć cały świat, dostrzegając w nim zarówno piękno, jak i okrucieństwo.

Z czasem jej twórczość zaczęła przybierać coraz więcej form. Poezja i literatura nie wystarczały. Coraz ważniejsze miejsce w życiu Magdaleny zajmowało malarstwo.

Miała własną wystawę. „Nie wiedziałam, że będę mogła mieć takie wydarzenie”

W marcu 2024 roku, jeszcze jako uczennica II Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim, Magdalena doczekała się pierwszej indywidualnej wystawy.

Jej obrazy zaprezentowano podczas otwarcia „4 Wymiaru” – Międzypokoleniowej Przestrzeni Sztuki w Centrum Aktywności Obywatelskiej.

Wystawa nosiła tytuł „Acne vulgaris”, czyli „trądzik pospolity”. Nie był to przypadkowy wybór. Magdalena opowiadała za pomocą obrazów o dorastaniu, emocjach, samokrytyce, pierwszych miłościach i radosnych chwilach spędzanych z przyjaciółmi.

– Moja pierwsza wystawa „Acne vulgaris” jest o młodości, codzienności, ale na pewno też samokrytyce – mówiła wówczas w rozmowie z Radiem Ostrowiec.

W jej pracach było miejsce zarówno na trudne doświadczenia, jak i na zwyczajne szczęście.

– Tematy moich prac są różne, ale zawsze dotyczą tego, co jest obecne w moim życiu, tego, co mnie spotyka – opowiadała Lokalnej TV.

Młoda artystka nie kryła radości, że otrzymała szansę zaprezentowania swojej twórczości szerszej publiczności.

– Nie wiedziałam, że będę mogła mieć w takim wieku takie wydarzenie dedykowane tylko mnie – mówiła z uśmiechem.

Jej talent doceniły także władze powiatu ostrowieckiego. W czerwcu 2024 roku Magdalena otrzymała stypendium starosty za osiągnięcia artystyczne.

Spełniała marzenia w Krakowie. Jej prace znalazły się w programie festiwalu sztuki

Dla Magdaleny Ostrowiec Świętokrzyski był miejscem, w którym dorastała i odkrywała swój talent. Kolejny etap życia rozpoczęła w Krakowie, gdzie studiowała na Akademii Sztuk Pięknych.

Nie przestała tworzyć. Została wymieniona w programie tegorocznego Open Eyes Art Festival, organizowanego w Krakowie. Magdalena była jedną z siedmiu osób zaangażowanych w studencki projekt artystyczny „BE WELL”.

Wystawa „Open Art: Od świtu do zmierzchu”, obejmująca także ten projekt, rozpoczęła się 5 listopada, zaledwie dwa dni przed tragicznymi wydarzeniami. Wernisaż odbył się w budynku ASP przy placu Matejki.

Młoda artystka rozwijała swoje umiejętności i uczestniczyła w kolejnych przedsięwzięciach artystycznych. Była na początku drogi, która mogła zaprowadzić ją bardzo daleko.

Zaledwie dwa dni po rozpoczęciu wystawy jej życie zostało brutalnie przerwane.

Tragiczny koniec 21-letniej Magdaleny. Zginęła razem z rodzicami

W sobotę (7 listopada) Magdalena przebywała w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jak informowały media, na co dzień mieszkała w Krakowie, a do rodzinnego miasta przyjechała na weekend.

Późnym wieczorem policjanci weszli do jednego z mieszkań w centrum Ostrowca Świętokrzyskiego. W środku znaleźli ciała trzech osób. Byli to 53-letni ojciec, 52-letnia matka oraz ich 21-letnia córka – Magdalena.

Wszyscy mieli obrażenia wskazujące na rany postrzałowe.

Kilka godzin wcześniej jej 24-letni brat, Michał O., otworzył ogień do przypadkowych ludzi w centrum Krakowa. W strzelaninie zginęło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych. Napastnik został postrzelony i zatrzymany przez policjantów.

Śledczy rozpoczęli wyjaśnianie okoliczności zbrodni w Ostrowcu Świętokrzyskim. W niedzielę (8 listopada) Prokuratura Krajowa przekazała pierwsze ustalenia.

– Materiał dowodowy wskazuje, iż czynów tych dokonała ta sama osoba – poinformował prok. Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Krajowej.

Wszystko wskazuje więc na to, że młoda artystka i jej rodzice zginęli z rąk własnego brata i syna. Szczegółowe okoliczności zabójstw wciąż są wyjaśniane.

Żałoba na krakowskiej ASP. „Nic już nie będzie takie jak dawniej”

Śmierć Magdaleny wstrząsnęła społecznością Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Uczelnia, w której młoda dziewczyna studiowała malarstwo i rozwijała swoje pasje, pogrążyła się w żałobie.

– Nic już nie będzie takie jak dawniej. Delikatna tkanka naszej akademickiej społeczności została boleśnie zraniona – napisano w poruszającym komunikacie ASP.

Rektor uczelni, prof. Andrzej Bednarczyk, podjął decyzję o ogłoszeniu żałoby oraz odwołaniu zaplanowanych wydarzeń artystycznych.

– Ogłaszam w naszej uczelni żałobę do dnia 11 listopada – przekazał rektor.

Do tego czasu odwołano wydarzenia Open Eyes Art Festival oraz inne przedsięwzięcia organizowane na uczelni. Zaledwie dwa dni wcześniej podczas tego samego festiwalu rozpoczęła się wystawa, w której znalazł się projekt współtworzony przez Magdalenę.

Dziewczyna, która miała jeszcze tyle do namalowania i napisania

Magdalena miała zaledwie 21 lat. Dopiero rozpoczynała dorosłe życie, a już zdążyła osiągnąć tak wiele. Zdobywała nagrody, pisała wiersze, tworzyła obrazy i spełniała marzenia o artystycznej przyszłości.

Pozostały po niej obrazy, opowiadania i wiersze. Ślady jej talentu, wyobraźni i ogromnej wrażliwości.

Nie dowiemy się już, jakie kolejne obrazy mogłaby namalować, jakie wiersze napisać i dokąd zaprowadziłaby ją artystyczna pasja. Życie Magdaleny zostało brutalnie przerwane, zanim zdążyła w pełni rozwinąć skrzydła.

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