Postać w kapturze na dachu kościoła w Krakowie! Akcja policji, kompletne zaskoczenie

Ksiądz na dachu kościoła w Krakowie. Policjanci wycelowali w niego broń! „Ręce do góry!”

Myśleli, że to kolejny zamachowiec w Krakowie, a to był... ksiądz, który zdejmował pranie wiszące na dachu. Jeszcze w sobotę, 7 listopada, niedługo po tragicznej strzelaninie na Rynku Głównym w Krakowie policjanci zauważyli człowieka w kapturze stojącego na dachu kościoła św. Barbary. Natychmiast uznali, że sytuację trzeba sprawdzić.

– W tamtym momencie nie było wiadomo, czy sprawca ataku działał sam – wyjaśnił RMF FM mł. asp. Rafał Wawrzuta z krakowskiej policji.

Ksiądz wyszedł po pranie. Nagle usłyszał: „Ręce do góry!”

Tajemniczą postacią okazał się... ksiądz. Jak opowiedział portalowi Deon.pl, wyszedł na taras po pranie.

– Ledwie pojawiłem się przy murku, usłyszałem: „Ręce do góry!”. Trzy światła celowały we mnie, policjanci krzyczeli, bym się nie ruszał – relacjonował ksiądz.

Przez około dziesięć minut stał z podniesionymi rękami. W końcu powiedział policjantom, że nie ma już siły ich trzymać. Wskazał też, jak mogą dostać się na dach.

Kiedy funkcjonariusze dotarli na miejsce, kazali mu położyć się na ziemi i czołgać w ich kierunku.

– Jeden wykręcił mi rękę, drugi przyłożył karabin do głowy i pytał o dane personalne – wspominał duchowny.

Ksiądz pochwalił policjantów za interwencję

Po sprawdzeniu tożsamości mężczyzny policjanci upewnili się, że nie stanowi zagrożenia. Zapytali też, czy nie potrzebuje pomocy medycznej z powodu wcześniejszej kontuzji ręki.

Mimo stresu ksiądz nie ma pretensji do funkcjonariuszy.

– Uważam, że policja zrobiła dokładnie to, co powinna. Ich reakcja była błyskawiczna i stanowcza jak w amerykańskich filmach. W tej sytuacji priorytetem było bezpieczeństwo mieszkańców – powiedział.

Duchowny przyznał, że miał kaptur na głowie, był ubrany w polar, a do tego było ciemno. Rozumie więc, dlaczego wzbudził podejrzenia.

Przypomnijmy, że w zamachu na Rynku Głównym zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych. Sprawca, 24-letni mężczyzna, zmarł w poniedziałek w szpitalu.

🇵🇱 Kraków police officer reloads with left hand and neutralizes the mass shooter despite severe chest gunshot wound. A new high-quality video shows the moment the 24-year-old Kraków shooter Michał O. opened fire on the Polish police officers Jakub Kulik and Artur Morański. The officers had only their pistols against the terrorist’s semi-automatic rifle. The attacker immediately opened fire on them. Both officers were struck by bullets but also managed to hit the attacker in an exchange of fire. Despite critical wounds, one of the policemen managed to get back up to his feet, reload his pistol with his uninjured left hand and finish the attacker off. Right after that, the wounded officer collapsed next to the shooter and lost consciousness. Only six minutes passed from the first shots on Market Square were fired the final shoot-out involving the officer Because the patrol officers moved in without hesitation and stopped the attacker, the attacker didn't manage to take up a position at the intersection where he crashed his car and continue shooting at the crowds.— Visegrád 24 (@visegrad24) November 10, 2026

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