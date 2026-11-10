Postać w kapturze na dachu kościoła w Krakowie! Akcja policji, kompletne zaskoczenie

Ksiądz na dachu kościoła w Krakowie. Policjanci wycelowali w niego broń! „Ręce do góry!”
Myśleli, że to kolejny zamachowiec w Krakowie, a to był... ksiądz, który zdejmował pranie wiszące na dachu. Jeszcze w sobotę, 7 listopada, niedługo po tragicznej strzelaninie na Rynku Głównym w Krakowie policjanci zauważyli człowieka w kapturze stojącego na dachu kościoła św. Barbary. Natychmiast uznali, że sytuację trzeba sprawdzić.
– W tamtym momencie nie było wiadomo, czy sprawca ataku działał sam – wyjaśnił RMF FM mł. asp. Rafał Wawrzuta z krakowskiej policji.
Ksiądz wyszedł po pranie. Nagle usłyszał: „Ręce do góry!”
Tajemniczą postacią okazał się... ksiądz. Jak opowiedział portalowi Deon.pl, wyszedł na taras po pranie.
– Ledwie pojawiłem się przy murku, usłyszałem: „Ręce do góry!”. Trzy światła celowały we mnie, policjanci krzyczeli, bym się nie ruszał – relacjonował ksiądz.
Przez około dziesięć minut stał z podniesionymi rękami. W końcu powiedział policjantom, że nie ma już siły ich trzymać. Wskazał też, jak mogą dostać się na dach.
Kiedy funkcjonariusze dotarli na miejsce, kazali mu położyć się na ziemi i czołgać w ich kierunku.
– Jeden wykręcił mi rękę, drugi przyłożył karabin do głowy i pytał o dane personalne – wspominał duchowny.
Ksiądz pochwalił policjantów za interwencję
Po sprawdzeniu tożsamości mężczyzny policjanci upewnili się, że nie stanowi zagrożenia. Zapytali też, czy nie potrzebuje pomocy medycznej z powodu wcześniejszej kontuzji ręki.
Mimo stresu ksiądz nie ma pretensji do funkcjonariuszy.
– Uważam, że policja zrobiła dokładnie to, co powinna. Ich reakcja była błyskawiczna i stanowcza jak w amerykańskich filmach. W tej sytuacji priorytetem było bezpieczeństwo mieszkańców – powiedział.
Duchowny przyznał, że miał kaptur na głowie, był ubrany w polar, a do tego było ciemno. Rozumie więc, dlaczego wzbudził podejrzenia.
Przypomnijmy, że w zamachu na Rynku Głównym zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych. Sprawca, 24-letni mężczyzna, zmarł w poniedziałek w szpitalu.