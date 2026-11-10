Nowe informacje o siostrze zamachowca z Krakowa. Poruszające słowa

Zastrzelona siostra zamachowca z Krakowa miała wielki talent. 21-letnia Magda była młodą artystką

Magdalena miała zaledwie 21 lat i wielkie plany na przyszłość. Studiowała na trzecim roku malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Wcześniej ukończyła II Liceum Ogólnokształcące w Ostrowcu Świętokrzyskim. Od dzieciństwa rozwijała swoje zdolności w Ognisku Pracy Pozaszkolnej.

W 2024 roku otrzymała stypendium Starosty Powiatu Ostrowieckiego, przyznawane młodym ludziom z wyjątkowymi osiągnięciami.

– Przeglądając prace Magdy z ogniska, trudno uwierzyć, że były wykonane przez dwunasto- czy czternastolatkę – powiedział PAP Antoni Maciejko ze starostwa.

Magdalena była utalentowaną malarką. Miała przed sobą przyszłość

Młoda artystka zajmowała się nie tylko malarstwem i grafiką, ale również pisała wiersze i prozę. Jej nauczyciele podkreślali niezwykłą pracowitość i dojrzałość.

Już w wieku 19 lat miała swoją pierwszą indywidualną wystawę zatytułowaną „Acne vulgaris”. Odbyła się ona wiosną 2024 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim. Magdalena pokazała prace poświęcone dorastaniu, emocjom i trudnym doświadczeniom młodych ludzi.

Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej Tomasz Kandyba był przekonany, że dziewczyna osiągnie sukces jako artystka.

Tragiczna śmierć 21-latki. Poruszające pożegnania

Po śmierci Magdaleny jej dawni nauczyciele opublikowali wzruszające pożegnanie.

„Nie da się wyrazić słowami ogromu tragedii, która się wydarzyła. Nie będziemy nawet próbować” – napisali przedstawiciele Ogniska Pracy Pozaszkolnej.

Magdę pożegnała również krakowska ASP.

„Żegnamy Magdę, młodą artystkę, członkinię naszej akademickiej wspólnoty, której życie zostało tak tragicznie przerwane. Jej śmierć pozostawi wśród nas bolesną pustkę” – przekazała uczelnia.

Ciało 21-latki znaleziono w sobotę, 7 listopada, w mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zginęli również jej rodzice. Wszyscy mieli rany postrzałowe. Brat Magdaleny tego samego dnia przeprowadził zamach w Krakowie, zabijając sześć osób i raniąc 16. Sam zmarł w poniedziałek w szpitalu. Okoliczności śmierci jego rodziny wyjaśnia prokuratura.

Sonda Weźmiesz udział w marszu ciszy w Krakowie? Tak Nie

🇵🇱 Kraków police officer reloads with left hand and neutralizes the mass shooter despite severe chest gunshot wound. A new high-quality video shows the moment the 24-year-old Kraków shooter Michał O. opened fire on the Polish police officers Jakub Kulik and Artur Morański. The officers had only their pistols against the terrorist’s semi-automatic rifle. The attacker immediately opened fire on them. Both officers were struck by bullets but also managed to hit the attacker in an exchange of fire. Despite critical wounds, one of the policemen managed to get back up to his feet, reload his pistol with his uninjured left hand and finish the attacker off. Right after that, the wounded officer collapsed next to the shooter and lost consciousness. Only six minutes passed from the first shots on Market Square were fired the final shoot-out involving the officer Because the patrol officers moved in without hesitation and stopped the attacker, the attacker didn't manage to take up a position at the intersection where he crashed his car and continue shooting at the crowds.— Visegrád 24 (@visegrad24) November 10, 2026