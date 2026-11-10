Nowe informacje o siostrze zamachowca z Krakowa. Poruszające słowa

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
PAP - Polska Agencja Prasowa
2026-11-10 19:00

21-letnia Magdalena, której ciało znaleziono wraz z ciałami rodziców w mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim, była niezwykle utalentowaną artystką. Siostra zamachowca z Krakowa studiowała malarstwo na ASP, zdobywała nagrody i miała już za sobą pierwszą wystawę. „Miała wiele talentów i szerokie zainteresowania” – powiedział PAP przedstawiciel ostrowieckiego starostwa. Jej śmierć wstrząsnęła nauczycielami i znajomymi.

Uzbrojony policjant przed klatką bloku. Na miniaturowym zdjęciu młoda kobieta. O tragedii w SE.
Autor: Bartosz Manicz, ASP w Krakowie

Zastrzelona siostra zamachowca z Krakowa miała wielki talent. 21-letnia Magda była młodą artystką

Magdalena miała zaledwie 21 lat i wielkie plany na przyszłość. Studiowała na trzecim roku malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Wcześniej ukończyła II Liceum Ogólnokształcące w Ostrowcu Świętokrzyskim. Od dzieciństwa rozwijała swoje zdolności w Ognisku Pracy Pozaszkolnej.

W 2024 roku otrzymała stypendium Starosty Powiatu Ostrowieckiego, przyznawane młodym ludziom z wyjątkowymi osiągnięciami.

– Przeglądając prace Magdy z ogniska, trudno uwierzyć, że były wykonane przez dwunasto- czy czternastolatkę – powiedział PAP Antoni Maciejko ze starostwa.

Magdalena była utalentowaną malarką. Miała przed sobą przyszłość

Młoda artystka zajmowała się nie tylko malarstwem i grafiką, ale również pisała wiersze i prozę. Jej nauczyciele podkreślali niezwykłą pracowitość i dojrzałość.

Już w wieku 19 lat miała swoją pierwszą indywidualną wystawę zatytułowaną „Acne vulgaris”. Odbyła się ona wiosną 2024 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim. Magdalena pokazała prace poświęcone dorastaniu, emocjom i trudnym doświadczeniom młodych ludzi.

Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej Tomasz Kandyba był przekonany, że dziewczyna osiągnie sukces jako artystka.

Tragiczna śmierć 21-latki. Poruszające pożegnania

Po śmierci Magdaleny jej dawni nauczyciele opublikowali wzruszające pożegnanie.

„Nie da się wyrazić słowami ogromu tragedii, która się wydarzyła. Nie będziemy nawet próbować” – napisali przedstawiciele Ogniska Pracy Pozaszkolnej.

Magdę pożegnała również krakowska ASP.

„Żegnamy Magdę, młodą artystkę, członkinię naszej akademickiej wspólnoty, której życie zostało tak tragicznie przerwane. Jej śmierć pozostawi wśród nas bolesną pustkę” – przekazała uczelnia.

Ciało 21-latki znaleziono w sobotę, 7 listopada, w mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zginęli również jej rodzice. Wszyscy mieli rany postrzałowe. Brat Magdaleny tego samego dnia przeprowadził zamach w Krakowie, zabijając sześć osób i raniąc 16. Sam zmarł w poniedziałek w szpitalu. Okoliczności śmierci jego rodziny wyjaśnia prokuratura.

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