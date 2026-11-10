Kraków szykuje się na najgorsze. Betonowe zapory po masakrze. Ekspert ostrzega: Mogą pojawić się naśladowcy

Jeszcze kilka dni temu krakowski Rynek Główny był miejscem spacerów, spotkań i wypoczynku tysięcy mieszkańców oraz turystów. W sobotnie popołudnie zamienił się w miejsce masakry. Uzbrojony 24-letni Michał Oksiński wjechał samochodem na Rynek i otworzył ogień do przypadkowych ludzi. Strzelał z broni długiej, przemieszczając się ulicami centrum. Ludzie w panice uciekali i szukali schronienia. Zginęło sześć osób, kilkanaście zostało rannych. Napastnika powstrzymali policjanci, którzy podczas wymiany ognia sami odnieśli ciężkie obrażenia. Sprawca został postrzelony i zatrzymany. Zmarł w poniedziałek, 9 listopada, w szpitalu.

Teraz Kraków próbuje zrobić wszystko, by podobna tragedia nigdy więcej się nie wydarzyła.

Betonowe zapory odetną wjazd na krakowski Rynek

We wtorek, 10 listopada, wieczorem ma rozpocząć się montaż betonowych barier na ulicach prowadzących do Rynku Głównego i Małego Rynku. Zaplanowano ustawienie 25 ciężkich elementów, z których każdy ma około dwóch metrów długości i waży kilka ton. Mają one zablokować swobodny wjazd samochodów w miejsca, w których codziennie przebywają tłumy ludzi.

To bezpośrednia reakcja na sobotnią tragedię. Zamachowiec wjechał samochodem na płytę Rynku, a następnie rozpoczął strzelaninę. Betonowe przeszkody mają utrudnić powtórzenie takiego scenariusza.

Na razie zabezpieczenia będą tymczasowe. Ich ustawienie ma kosztować około 50 tys. zł. Miasto przygotowuje jednak znacznie poważniejszą inwestycję. Docelowo w centrum mają pojawić się stałe zapory antyterrorystyczne, które będzie można opuszczać i podnosić, umożliwiając przejazd uprawnionym pojazdom. Koszt takich zabezpieczeń szacowany jest na około 6–7 mln zł.

Były policjant ostrzega. Po zamachu mogą pojawić się naśladowcy

Czy betonowe blokady wystarczą, aby mieszkańcy i turyści znów mogli czuć się bezpiecznie? Zdaniem Dariusza Nowaka, byłego policjanta, najważniejsze jest obecnie zwiększenie liczby funkcjonariuszy patrolujących Stare Miasto. Zagrożenie nie musi bowiem zniknąć wraz ze śmiercią zamachowca.

– Dzisiaj tych patroli musi być więcej, chociażby przez to, że są tak zwani naśladowcy, różni ludzie, którym mogą przyjść różne pomysły do głowy – mówi w rozmowie z „Super Expressem” Dariusz Nowak.

Były policjant zwraca uwagę, że sobotni napastnik był przygotowany na dłuższą akcję. Jego zdaniem odpowiednie wyszkolenie i rozmieszczenie policjantów miały ogromne znaczenie dla powstrzymania sprawcy. Gdyby nie szybka reakcja funkcjonariuszy, liczba ofiar mogłaby być jeszcze większa.

Teraz jednak służby muszą przygotować się również na inne potencjalne zagrożenia. Zdaniem eksperta konieczne jest połączenie obecności policjantów z odpowiednimi rozwiązaniami technicznymi.

– Ale przecież możemy zastępować to też środkami technicznymi w postaci zapór, barier. To też jest coś, co może powstrzymać tego rodzaju działania – podkreśla Nowak.

Policjanci z długą bronią na ulicach? Nie wszędzie to rozwiązanie się sprawdzi

Sobotni zamach pokazał, jak dramatyczne konsekwencje może mieć atak uzbrojonego człowieka w zatłoczonym centrum miasta. Michał Oksiński dysponował bronią długą i dużym zapasem amunicji. Napastnika powstrzymali policjanci, którzy z narażeniem własnego życia podjęli z nim walkę.

Czy po tej tragedii policyjne patrole powinny być wyposażone w cięższe uzbrojenie?

Dariusz Nowak uważa, że nie ma potrzeby, by każdy funkcjonariusz patrolujący ulice nosił długą broń. Takie rozwiązanie powinno być stosowane w odpowiednio wybranych miejscach. Można też rozważyć sytuację, w której policjanci na co dzień wyposażeni w broń krótką mają dodatkową broń długą w radiowozie, gotową do użycia w razie szczególnego zagrożenia.

Były policjant jest również sceptyczny wobec pomysłu uzbrajania strażników miejskich.

– Straż miejska jest bardziej strukturą porządkową. To nie są policjanci, nie są szkoleni jak policjanci. Na co dzień nie podejmują tych interwencji. Gdyby mnie ktoś zapytał, czy straż miejską wyposażyć w broń, to bym na dzisiaj powiedział, że nie – podkreśla.

Kraków po tragedii. Czy polskie miasta są przygotowane na podobne ataki?

Sobotnia masakra stawia przed władzami Krakowa, ale również innych polskich miast, trudne pytania. Jak ochronić zatłoczone rynki, deptaki i turystyczne centra przed uzbrojonym napastnikiem? Jak szybko reagować, gdy ktoś rozpocznie strzelaninę w tłumie?

W Krakowie pierwszą odpowiedzią są dodatkowe patrole i betonowe zapory. Docelowe zabezpieczenia muszą jednak nie tylko uniemożliwiać wjazd potencjalnym napastnikom, ale również pozwalać na szybkie dotarcie karetek, strażaków i policjantów.

Sześć osób nie wróciło już do swoich domów. Kilkanaście kolejnych zostało rannych, a miasto wciąż próbuje otrząsnąć się z tragedii. Teraz chodzi o to, by z krakowskiej masakry wyciągnąć wnioski, zanim dojdzie do kolejnego dramatu.

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