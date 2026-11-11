To Wieniawa zrobiła w Święto Niepodległości. "Czary, mary" i wielka afera

11 listopada 2026 r. Julia Wieniawa opublikowała na Instagramie nagranie, na którym pokazała, jak spędza ten wyjątkowy dzień. Aktorka, znana m.in. z roli jurorki "Tańca z Gwiazdami", postawiła na domowe zacisze i chwilę dla siebie. Na filmiku widać ją otoczoną świecami i kadzidełkami. W pewnym momencie sięga po notes, w którym zapisuje swoje myśli. Pod oczami ma również przyklejone płatki.

Julia Wienawa czaruje w Święto Niepodległości

Małe przypomnienie, żeby na chwilę wyciszyć świat i usłyszeć siebie. Dziś Narodowe Święto Niepodległości. To okazja, żeby docenić wolność, którą mamy, i pamiętać o tych, którym ją zawdzięczamy.Natomiast oprocz tego w numerologii i duchowości ta data jest symbolem intuicji, nowych początków i świadomego wyznaczania intencji. Często nazywa się ją „portalem”. Dla mnie to zaproszenie, żeby przyjrzeć się temu, czemu oddaję swoją energię i czego naprawdę chcę.

ani reagują na film Julii Wieniawy

Pod postem szybko pojawiły się komentarze. Część osób entuzjastycznie przyjęła sposób, w jaki aktorka postanowiła spędzić 11 listopada. Nie brakowało deklaracji, że same praktykują medytację, afirmacje czy prowadzenie zeszytów wdzięczności.

Jedna z internautek opowiedziała nawet o swoich doświadczeniach z dzieciństwa.

Już jako 10-letnia dziewczynka miałam zeszyt wdzięczności, zapisywałam tam, za co jestem wdzięczna i o czym marzę. Dziś mam 41 lat i wiecie, że praktycznie wszystko się spełniło.

Inna osoba zachwycała się nagraniem, nazywając Wieniawę "słowiańską czarodziejką". Pojawiły się też pytania o talię kart, z których korzysta aktorka. Nie wszyscy byli jednak równie entuzjastyczni. Pod nagraniem znalazły się również ostrzeżenia przed tego rodzaju praktykami.

Zdecydowanie nie polecam! Jest dużo świadectw na YT, obejrzyjcie, jak wplątanie się w takie rzeczy powoduje lęki i nerwice, zagrożenia duchowe Jezu, zmieniaj ludzkie serca w stronę światła, a nie ciemności. Święto Niepodległości jest, bananowy dzieciaku. Przepraszam, ale tak mnie wku...sz, jak kopiujesz Hailey B.

Czytaj też: Synowa Anny Dymnej uczyła Magdę Oksińską! "Kiedy rozległy się strzały, poczułam się tak, jakby ktoś zgwałcił kogoś najbliższego z mojej rodziny"

33

Julia Wieniawa mówi wprost: "Chcę być godną następczynią Tyszkiewicz"