Martyna Wojciechowska przebrała się za noblistkę! Tak zadała szyku w Nowym Jorku

Martyna Wojciechowska przybliża historie kobiet z całego świata

Martyna Wojciechowska jest jedną z największych gwiazd polskiego show-biznesu. Podróżniczka i dziennikarka cieszy się ogromną sympatią widzów, a na Instagramie obserwuje ją ponad 2,2 miliona internautów. Po ojcu kierowcy rajowym odziedziczyła pasję do sportów ekstremalnych. Chociaż z wykształcenia jest ekonomistką, to sławę zyskała jako podróżniczka i dziennikarka.

W 1998 roku związała się ze stacją TVN, z którą współpracuje do dzisiaj. Od 2009 tworzy program dokumentalny "Kobieta na krańcu świata", w którym przybliża poruszające historie kobiet z różnych zakątków Ziemi. Reportaże poruszają ważne i często bolesne kwestie społeczne, w tym prawa człowieka, ubóstwo, seksizm czy przemoc.

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Martyna Wojciechowska oddała hołd Marii Skłodowskiej-Curie

Teraz Martyna Wojciechowska miała okazję oddać hołd jednej z najważniejszych kobiet w polskiej i światowej historii. We wtorek, 10 listopada w Nowym Jorku podczas uroczystej ceremonii otworzono ulicę imienia Marii Skłodowskiej-Curie. Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku zaprosił Wojciechowską do odsłonięcia tablicy z nazwą ulicy.

Przemierzyłam niemal cały świat, poznając niezwykłe kobiety. Kobiety, które mają odwagę przesuwać horyzonty.Jednak jedna z najbardziej inspirujących kobiet w historii urodziła się w moim rodzinnym mieście, w Warszawie. [...]Maria była PIONIERKĄ. [...] Jej historia przypomina nam o czymś, o czym nigdy nie powinniśmy zapominać.Każdy z nas może przesunąć horyzont.Możemy więcej, niż nam się wydaje.I więcej, niż mówi nam świat.Jestem dumna z tego, że dziś mogłam reprezentować Polskę w tak ważnym momencie - napisała w obszernym wpisie Martyna Wojciechowska.

Dziennikarka i podróżniczka postanowiła oddać hołd noblistce nie tylko słowami, ale również... stylizacją. Martyna Wojciechowska miała na sobie kreację zaprojektowaną przez Magdę Butrym, która wyraźnie nawiązywała do przełomu XIX i XX wieku oraz charakterystycznych kostiumów, w których przedstawiana była Maria Skłodowska-Curie.

Uwagę zwraca przede wszystkim charakterystyczny stójkowy kołnierz oraz mocno zarysowane ramiona. Wojciechowska starannie upięła włosy, a na piersi z dumą nosiła ozdobną broszkę z podobizną Skłodowskiej-Curie.

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