Martyna Wojciechowska była zaręczona aż pięć razy! Dwa razy uciekła sprzed ołtarza

Martyna Wojciechowska: Uciekająca panna młoda

Martyna Wojciechowska (50 l.) jest jedną z największych gwiazd polskiego show-biznesu. Podróżniczka i dziennikarka cieszy się ogromną sympatią widzów, a na Instagramie obserwuje ją ponad 2,2 miliona internautów. Gwiazda TVN jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. W sieci relacjonuje podróże, pokazuje kulisy pracy, ale rzadko opowiada o swoim życiu prywatnym.

Życie uczuciowe Martyna Wojciechowska od lat budzi zainteresowanie mediów, jednak ona sama konsekwentnie stara się chronić swoją prywatność i rzadko porusza ten temat. Ma za sobą kilka poważnych relacji. Przyjęła zaręczyny pięć razy, a jej jedyne małżeństwo zakończyło się szybkim rozwodem.

Bilans mam taki, że chyba nie zmarnowałam tego czasu, jeśli chodzi o poszukiwania. Pięć razy się zaręczyłam, dwa razy odwoływałam ślub pięć minut przed uroczystością - mówiła Wojciechowska w rozmowie z "Galą".

Zobacz również: Planowali ślub, skończyło się głośnym rozstaniem. Zamiast miłości wybrał karierę?

Martyna Wojciechowska: Związek po długiej przyjaźni

Na początku XXI wieku Martyna Wojciechowska spotykała się z przedsiębiorcą Leszkiem Czarneckim. Przyszła gwiazda TVN-u była wtedy na początku medialnej kariery. Media skupiały się głównie na dziesięcioletniej różnicy wieku. Para planowała ślub, ale ostatecznie do niego nie doszło. Czas pokazał, że za dużo ich różniło.

Wspólne pasje połączyły ją za to z informatykiem i entuzjastą sportów ekstremalnych Jerzym Błaszczykiem. Wydawało się, że są dla siebie stworzeni. Obydwoje kochali podróże, a poznali się podczas jednej ze wspinaczek wysokogórskich. W 2008 roku na świecie pojawiła się ich córka, Marysia. Jednak i ten związek nie przetrwał. Rozstali się krótko po narodzinach córki. Wojciechowska i Błaszczyk pozostali ze sobą w przyjaznych relacjach. Śmierć byłego partnera była dla podróżniczki ogromnym ciosem.

W 2011 roku zaczęła być łączona z kierowca rajdowym i pilotem Jarosławem Kazberukiem. Poznali się kilka lat wcześniej podczas rajdu Paryż-Dakar. W 2002 roku Martyna Wojciechowska została pierwszą Polką w historii, która ukończyła legendarny rajd. Wieloletnia przyjaźń z czasem przerodziła się w uczucie, ale i ten związek nie przetrwał.

Zobacz również: Gwiazda TVN-u była młodzieńczą miłością Borysa Szyca. "Co ja w nim widziałam?"

Martyna Wojciechowska: Ślub w tajemnicy i rozwód po trzech miesiącach

Kilka lat później prowadząca "Kobiety na krańcu świata" miała związać się z ratownikiem beskidzkiej grupy GOPR - Michałem Wieczorkiem. Sami zainteresowani nigdy nie komentowali natury swojej relacji. Przez chwilę plotkowano o domniemanym romansie Wojciechowskiej z Rafałem Sonikiem. Nie ma jednak dowodów na to, by łączyło ich coś więcej niż przyjaźń. Kierowca wspierał dziennikarkę po ciężkim wypadku.

Najbardziej medialną relacją Martyny Wojciechowskiej był związek z kolegą po fachu, Przemysławem Kossakowskim. Zaczęli się spotykać w 2018 roku i wszystko wskazywało na to, że są idealnie dobrami, a dziennikarka wydawała się być bardzo szczęśliwa. Jej fani mocno kibicowali ich miłości. Zakochani dość szybko się zaręczyli, a w październiku 2020 roku wzięli ślub w tajemnicy.

Małżeńskie szczęście zakończyło się zaledwie trzy miesiące później. Zaskoczenia nie kryła sama Martyna Wojciechowska. W poruszającym wpisie określiła tę zmianę "nagłą", która była dla niej "wielkim zaskoczeniem". Wyznała, że jej decyzja o ślubie była przemyślana, a przysięgę małżeńską traktowała bardzo poważnie.

Kossakowski spakował swoje rzeczy i wyprowadził się z domu, wkrótce okazało się, że złożył również pozew o rozwód. Na oficjalne zakończenie małżeństwa musieli poczekać do lipca 2022 roku. Rozwód został orzeczony na jednej rozprawie, a sąd orzekł, że rozpad małżeństwa nastąpił z winy dziennikarza.

Po rozstaniu Wojciechowska rzuciła się w wir pracy, a Kossakowski usunął w cień. Z czasem okazało się, że jest w nowym związku. Wybrankę miał poznać podczas kręcenia "Down The Road", czyli jeszcze podczas związku z Martyną Wojciechowską. Nowa ukochana dziennikarza pełniła w programie rolę psycholożki. W 2024 roku pojawiły się doniesienia o ślubie pary.

Zobacz również: Martyna Wojciechowska zmienia się na naszych oczach. Wygląda jak bogini

