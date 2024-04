Przemysław Kossakowski i Martyna Wojciechowska wydawali się parą idealną. Zaczęli się spotykać w 2018 roku, dosyć szybko się zaręczyli, a w październiku 2020 roku już wzięli ślub. Sielanka trwała jednak bardzo krótko, bo po zaledwie trzech miesiącach małżeństwo się rozsypało, a para wzięła rozwód. Na Kossakowskiego i Wojciechowską wylała się fala krytyki, a okoliczności przemawiały przede wszystkim na niekorzyść mężczyzny - i to on zebrał największe "baty". Nic więc dziwnego, że oboje usunęli się w cień, z którego prędzej wyłoniła się Martyna. Przemek zniknął z mediów, nie licząc występów przy okazji programu "Down The Road" czy innej działalności zawodowej. Prywatnie nie udzielał się niemal wcale. Aż do teraz, kiedy znów sporo zaczyna się o nim mówić. Wszystko przez plotki, jakoby Kossakowski wziął kolejny ślub - w tajemnicy przed wszystkimi. Wybrankę miał poznać właśnie podczas kręcenia programu "Down The Road". Internauci na jednym z najnowszych zdjęć w mediach społecznościowych dostrzegli, że na palcu Przemysława widnieje obrączka. A to dopiero początek.

Po rozstaniu z Wojciechowską wziął ślub w tajemnicy?! Kossakowski ma już nową żonę. Piękna kobieta

Internetowi śledczy dotarli nawet do profili Patrycji Bartoszak, która pełniła w programie "Down The Road" rolę psycholożki. Opiekowała się uczestnikami, wspierała bohaterów produkcji. Stała się łącznikiem dwóch światów - osób z zespołem Downa oraz całej ekipy, jak sama o sobie mówiła. Zdaniem wielu osób, to właśnie Bartoszak jest nową żoną Przemysława. - Piękna kobieta, pasują do siebie - oceniają wprost. Na potwierdzenie doniesień ma wskazywać między innymi fakt, że w mediach społecznościowych i na stronie internetowej zmieniło się jej nazwisko. Teraz jest dwuczłonowe... Bartoszak-Kossakowska. Czy to możliwe, by był to zwykły przypadek? Pozostawiamy odpowiedź Wam. Jeżeli plotki okażą się prawdziwe, to trzeba przyznać, że Kossakowski skutecznie ukrył wszystko przed tabloidami. Pozostaje czekać, czy mężczyzna odniesie się do tego wszystkiego.

