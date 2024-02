Przemysław Kossakowski po rozwodzie z Martyną Wojciechowską poszedł do normalnej pracy. Tak dziś żyje gwiazdor

Przemysław Kossakowski po rozwodzie przeprowadził się na wieś i żyje z dala od blasku fleszy. Według medialnych doniesień zajął się budową specjalnego ośrodka dla osób z niepełnosprawnością. „Ostatniego dnia zeszłego roku kupiłem dom i kawałek ziemi. Dom jest zdecydowanie zbyt duży jak na moje potrzeby, ale taki też był zamiar. Stoi na wzgórzu, w cichej, spokojnej okolicy. Miła odmiana po dekadzie zgiełku. Już wkrótce w tym miejscu rozpocznie działalność "Arterytorium", bezpieczny dom dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Głównym celem tego miejsca będzie rozpowszechnianie działań artystycznych skoncentrowanych na relacjach terapeutycznych i rozwojowych. Arteterytorium to przestrzeń, w której każdy dostanie możliwość opowiedzenia o sobie uniwersalnym językiem sztuki. Arterytorium jest tworzone we współpracy ze specjalistami. Opiekę merytoryczną nad miejscem sprawuje Sztuka Niepowtarzalna. Pierwsze warsztaty już w przyszłym miesiącu, parapetówka wkrótce"- pisał.

Co dziś robi Kossakowski? Okazuje się, że pracuje w dziale promocji zachodniopomorskiego Festiwalu "Pojezierze Wolnych Myśli". Napisał o tym w swoich mediach społecznościowych.

"Co prawda jak człowiek się uprze to trochę zimy jeszcze znajdzie, niemniej dziś będzie o wiośnie. A na wiosnę, dokładnie w kwietniu, wydarzy się coś wyjątkowego! Wielu rzeczy jeszcze w życiu nie robiłem, a jedną z nich jest współorganizacja FESTIWALU. Myślę, że najwyższa pora to zmienić. Nie będzie to zwyczajny festiwal, chcę to podkreślić na samym początku, żeby potem nie było pretensji. Jeżeli ktoś chce zwyczajny festiwal na pewno coś dla siebie znajdzie, ale też na pewno nie będzie to "Pojezierze Wolnych Myśli" (...) Program to szalony miks działań artystycznych, nauki, pełen indywidualności ze świata reportażu, edukacji, sztuki, tworzony przez ludzi eksplorujących nieoczywiste, ale ważne części naszej rzeczywistości. W tym wszystkim mam wielką przyjemność spełniać się jako pracownik działu promocji" - napisał na swoim profilu na Instagramie.

O powrocie do telewizji chyba nie ma mowy.

