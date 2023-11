Po rozwodzie z Martyną Wojciechowską usunął się w cień. Zdumiewające, co dziś robi Przemek Kossakowski

Niezapowiedziane zmiany w programie „Jaka to melodia?”. Zniknęła ważna postać: „Bez niej to nie to samo”

Przemysław Kossakowski dał się poznać szerszej publiczności jako podróżnik i dziennikarz. Jego nieszablonowe programy telewizyjne, pokazywały życie, jakiego nieczęsto mamy okazję być świadkami: "Kossakowski. Szósty zmysł", "Kossakowski. Inicjacja" i chyba najpopularniejszy "Down the road. Zespół w trasie". O dziennikarzu było też głośno najpierw za sprawą małżeństwa, a wkrótce po nim rozwodu z Martyną Wojciechowską. Choć wydawali się idealnie dobraną parą, ich związek nie przetrwał próby czasu. Żadne z nich nie zdradziło powodów rozstania, choć Martyna w rok po tym, jak oficjalnie przestali być małżeństwem, wyznała, że nie umiała być żoną.

Co dziś robi Przemysław Kossakowski?

Wkrótce po rozwodzie Przemysław Kossakowski zniknął z oczu opinii publicznej. Przeprowadził się na wieś, zmienił też sposób podróżowania. Można go spotkać, gdy kamperem przemierza Polskę. Odwiedza miasta i miasteczka, by rozmawiać z ludźmi na spotkaniach autorskich. Można więc stwierdzić, że nadal robi to, co wcześniej, tylko bez fleszy, bardziej kameralnie i swojsko. Nadal działa też na rzecz osób niepełnosprawnych - m.in. organizując warsztaty dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. "Działania mają na celu dostarczeniu uczestnikom narzędzie do samodzielnego radzenia sobie w życiu codziennym" - czytamy na stronie jego Arterytorium.

Kossakowski buduje dom

To jednak nie wszystko, bo dziennikarz bardzo mocno zaangażował się w projekt budowy Domu Wytchnieniowego dla Rodziców i Opiekunów Osób z Niepełnosprawnościami Intelektualnymi. Prace remontowe idą pełną parą, a Kossakowski regularnie zdaje relacje z ich postępów. Może w przyszłym roku pierwsze osoby będą mogły skorzystać z wypoczynku w tym fantastycznym miejscu.

Galeria: Martyna Wojciechowska i Przemek Kossakowski rozwiedli się wkrótce po ślubie