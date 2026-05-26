Kłótnie, przyjaźnie i wielka miłość. To wiemy po emisji "Hotelu Paradise 12" o uczestnikach

"Hotel Paradise 12" - co wiemy?

Nagrania do dwunastej edycji show realizowano w styczniu 2026 roku, natomiast widzowie mogli śledzić losy uczestników na antenie od marca do maja. W roli prowadzącej ponownie wystąpiła Edyta Zając, a miejscem akcji stała się egzotyczna Tajlandia. Zwycięstwo w finale odnieśli Dominika i Marcel, jednak ich relacja nie przetrwała próby czasu - po powrocie do Polski para podjęła decyzję o rozstaniu.

Sezon ten wyróżnił się istotnymi zmianami w regulaminie: zrezygnowano z segmentu Wyroczni, a główną wygraną zwiększono ze 100 do 200 tysięcy złotych. Dodatkowo uczestnicy zyskali szansę na zdobywanie bonusowych pieniędzy jeszcze przed samym finałem.

Uczestnicy 12. edycji "Hotelu Paradise":

Andrzej Banaszak;

Magda Biegalska;

Dominika Leśniewska;

Marcel Machciński;

Krystian Piotrak;

Zuzanna Małaj;

Oliwia Lisowska;

Denis Wadziński;

Roksana Wiecko;

Bartosz Wierzbicki;

Weronika Dżugan;

Tobiasz Bęben;

Darek Goliński;

Marta Szczygieł;

Martyna "Angel" Staniszewska;

Weronika Plichaty;

Maksymilian Szmeruk;

Mateusz Kryk;

Tymoteusz Szymirski–Kowalski;

Paulina Sarbinowska;

Kamila Kusy.

Rusza Hotel Paradise 12

Co z miłością po "Hotelu Paradise 12"?

W programie kilka par deklarowało, że po powrocie do Polski chcieliby tworzyć relacje romantyczne. Okazało się, iż rzeczywistość prawda okazała się delikatnie brutalniejsza. Tylko Krystian z Zuzią kontynuowali romantyczną relację po programie. A co z resztą?

Magda nie jest z Andrzejem;

Weronika nie spotyka się z Tobiaszem;

Oliwka nie jest z Denisem;

Roksana nie widuje się z Bartkiem;

Tobiasz nie spotyka się z Martą.

Co ciekawe - po programie stworzyła się osobna para Roksany i Mateusza. Dziewczyna postanowiła do niego napisać. Okazało się, że on też jest zainteresowany poznaniem jej bliżej.

Poniższe informacje pochodzą z relacji wrzucanych do mediów społecznościowych oraz naszych ustaleń.

Wielkie przyjaźnie po "Hotelu Paradise 12"

Jak to bywa po programie, uczestnicy nawiązują większe lub mniejsze przyjaźnie. Wiadomo, że np. Oliwia przyjaźni się blisko z Dominiką. Dziewczyny oglądały nawet razem wielki finał.

Magda za to utrzymuje bliski kontakt z Roksaną, Martą, Marcelem i Zuzią. Tutaj też z tej ekipy Roksi ma dobre relacje z m.in. Bartkiem oraz Andrzejem. Ci dwaj panowie również deklarowali w mediach społecznościowych, że utrzymują ze sobą kontakt. Pozytywne nastawienie mają mieć także mimo wszystko do Darka.

Kamila ma kolegować się z Roksaną, Maksem, Martą, Zuzią i Marcelem - uczestnicy często wrzucają dużo wspólnych filmików i zdjęć.

Co ciekawe - Tobiasz blisko koleguje się z Oliwką. Dziewczyna nie ukrywa ich znajomości, a nawet nagrali razem teledysk do jego piosenki.

70

Te osoby się nie lubią po "Hotelu Paradise 12"

Jak to bywa po programach, wiele uczestników nie utrzymuje ze sobą kontaktu, a niektórzy mają nawet wrogie relacje. Jak już wcześniej pisaliśmy, Roksana nie utrzymuje kontaktu zarówno z Zuzią jak i Martyną. Dziewczyny poróżniły się o tematy hotelowe.

Andrzej z Magdą mieli już napięte relacje w programie. Okazało się, że w trakcie emisji show stały się one jeszcze bardziej nerwowe i można śmiało powiedzieć, iż uczestnicy się po prostu obecnie nie lubią.

Wiadomo też o tym, że Dominika z Oliwką nie przepadają za Magdą. Dziewczyny powiedziały o tym nie tylko w Superpandorze, ale również w swoich mediach społecznościowych. Równie złą relację mają z Roksaną.

Co ciekawe, Dominika też wprost powiedziała, że obecnie nie ma za dobrych stosunków z hotelowym partnerem... Marcelem. To może wielu dziwić, ale jej stories po informacji o streamie z oglądaniem "Hotelu Paradise 12" pokazały, że nie pała do niego sympatią.

Oliwia po dosyć nieprzyjemnych zajściach w programie nie utrzymuje relacji z Mateuszem - można powiedzieć, że są one wręcz wrogie.