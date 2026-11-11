Jakub Żulczyk oświadczył się młodszej ukochanej! Czym zajmuje się jego wybranka?

Jakub Żulczyk zaręczył się z młodszą ukochaną! "Jestem zakochany"

Jakub Żulczyk (43 l.) to jeden z najbardziej popularnych oraz kontrowersyjnych pisarzy w Polsce. Zadebiutował niemal dwadzieścia lat temu dobrze przyjętą książką "Zrób mi jakąś krzywdę... czyli wszystkie gry video są o miłości". Na zyskanie większej rozpoznawalności musiał trochę poczekać. Sławę przyniosła mi książka "Ślepnąć od świateł" z 2014 roku, która cztery lata później doczekała się ekranizacji. Serial odniósł ogromny sukces.

Na początku 2025 roku premierę miał kolejny serial na podstawie jego powieści, "Wzgórze psów". Jakub Żulczyk jest również dziennikarzem i scenarzystą. Współtworzył scenariusze do popularnych seriali, takich jak "BrzydUla", "Belfer", "Warszawianka", "Informacja zwrotna" oraz do adaptacji własnych powieści.

26 października premierę miała książka "Pan Darek", która stanowi finał trylogii ze świata "Ślepnąc od świateł". Głównym bohaterem jest Darek - czarny charakter serii.

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Katarzyna Gołomska: Kim jest narzeczona Jakuba Żulczyka?

Poczytny pisarz ma również inne powody do radości. Doskonale układa mu się i w życiu prywatnym. W rozmowie z Katarzyną Janowską w programie "Prosto w oczy" potwierdził, że niedawno się zaręczył!

Tak, zaręczyłem się. Ja po prostu mam fajnie w domu. Mam bardzo fajną sytuację życiową. Kochamy się z Kasią, jestem zakochany. Już jesteśmy ze sobą prawie dwa lata i naprawdę jest super - mówił Żulczyk.

Pisarz rzadko wypowiada się na tematy prywatne. Przez wiele lat związany był z krytyczką filmową Adrianą Prodeus. Związek ten przeszedł już do przeszłości. Od niecałych dwóch lat jest już w nowej relacji.

O tym, że jego serce jest zajęte poinformował rok temu. Razem z ukochaną wybrał się wtedy w podróż po Stanach Zjednoczonych. Wybranką pisarza jest o 11 lat młodsza Katarzyna Golomska. Przed laty była częścią duetu Lilly Hates Roses. W 2021 roku grupa zmieniła nazwę na Atlvnta, razem z nią również i gatunek muzyczny.

Dziś Golomska skupia się na rozwoju solowej kariery. Jest DJ-ką i producentką. Współpracowała z wieloma popularnymi artystami m.in. Dawidem Podsiadło, Miuoshem, Myslovitz czy Strachy na Lachy.

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Jakub Żulczyk w Mellinie | ESKA ROCK