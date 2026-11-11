Prezydent Karol Nawrocki odznaczył gwiazdę "Barw szczęścia" i "Korony królów". To wielkie wyróżnienie

Halina Łabonarska od lat 70. ub. wieku należy do grona cenionych polskich aktorek. Urodziła się 15 sierpnia 1947 r. w Gdańsku, a wykształcenie aktorskie zdobyła w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Jej kariera to ogromna lista znanych, kultowych filmów, popularnych serialowych ról i sztuk teatralnych.

Gwiazda nie ukrywa poglądów

Aktorka nie ukrywa również swoich poglądów i zaangażowania w życie publiczne. Podczas ostatniej kampanii prezydenckiej popierała prezydenta Karola Nawrockiego. 11 listopada 2026 otrzymała z jego rąk Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski.

Uwagę widzów i krytyków zwróciła rolą Anki Malewskiej, żony Krzysztofa w filmie Agnieszki Holland "Aktorzy prowincjonalni". Za tę rolę Łabonarska w tym obrazie dostała Brązowe Lwy Gdańskie na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Aktorka pojawiła się również w innym filmie Holland - "Europa, Europa" z 1990 r., a także w wielkim hicie "Vinci" Juliusza Machulskiego - tu wcieliła się w Helenę Antończyk, dyrektorkę Muzeum Czartoryskich.

Wielkie role filmowe, serialowe i teatralne

Na jej filmowej liście znalazły się również "Popiełuszko. Wolność jest w nas" Rafała Wieczyńskiego, i "Smoleńsk" Antoniego Krauzego. W tym ostatnim obrazie zagrała matkę głównej bohaterki, Niny. Łabonarska ma też na koncie role serialowe. Fani widzieli ją "Koronie królów", gdzie wcieliła się w królową Jadwigę Bolesławównę, a w popularnej telenoweli "Barwy szczęścia" aktorka przyjęła na siebie rolę Zofii Filipskiej, matki Izy Gordon.

Dorobek Haliny Łabonarskiej nie ogranicza się do kina i telewizji. Aktorka przez lata występowała na najważniejszych polskich scenach, a także w Teatrze Telewizji. Zagrała w kilkudziesięciu spektaklach telewizyjnych, współpracując z uznanymi reżyserami. Za swoją działalność otrzymała wiele nagród i wyróżnień, w tym Złoty Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" w 2017 r. oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski w 2023 r.

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