Bohater z Krakowa przeszedł kolejną operację. Lekarze zdradzili, jaki jest stan policjanta Artura Morańskiego

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
PAP
PAP
2026-11-12 8:54

Bohater z Krakowa, 27-letni policjant Artur Morański w środę 11 listopada przeszedł kolejną operację. Jak poinformowano, to operacja rewizji ran i zespolenia łokcia. Na tym jednak nie koniec – przed policjantem, który został dwukrotnie postrzelony, kolejne zabiegi.

27-letni Artur Morański to jeden z policjantów, który podczas ataku zamachowca w Krakowie w sobotę 7 listopada, uczestniczył w jego zatrzymaniu. Jego bohaterska postawa odbiła się głośnym echem w Polsce i na świecie. Razem z policjantem Jakubem Kulikiem zostali postrzeleni przez zamachowca.

Kolejna operacja postrzelonego policjanta

Policjant Artur Morański został dwukrotnie postrzelony w sobotnim zamachu. Jak przekazano,  w środę 11 listopada przeszedł operację rewizji ran i zespolenia łokcia w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie.

- Dzisiaj wykonaliśmy zabieg rewizji ran i zespolenia łokcia, jest to przygotowanie pacjenta do kolejnych zabiegów, będzie przynajmniej jeden – powiedział w środę dziennikarzom po operacji Paweł Maleta, kierownik oddziału chirurgii rekonstrukcyjnej narządu ruchu i replantacji 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie.

Jak ocenił lekarz, stan policjanta jest stabilny, ale ciężki – związane jest to przede wszystkim z urazem klatki piersiowej, operowanym wcześniej w Szpitalu Specjalistycznym im. Narutowicza.

W Szpitalu Wojskowym 27-latka czeka go wieloetapowe leczenie rekonstrukcyjne poważnie uszkodzonej ręki. 

- Pacjent został po zabiegu od razu wybudzony, co też świadczy o tym, że stan jest o tyle dobry, że anestezjolodzy pozwolili na to sobie – zaznaczył ortopeda.

Ranny policjant przeszedł operację. To jeszcze nie koniec

To jednak nie koniec walki o zdrowie policjanta. Jak zaznaczył lekarz, przed funkcjonariuszem przynajmniej jedna duża operacja i być może kilka mniejszych zabiegów, dlatego ważny jest odpoczynek i regeneracja organizmu pomiędzy interwencjami chirurgicznymi.

- Są dalsze plany i liczymy, że będzie miał jak najlepszą funkcję tej kończyny – zaznaczył Maleta.

Według niego, jeśli leczenie rany klatki piersiowej i kontynuacja leczenia kończyny będzie przebiegać pozytywnie, to pacjent prawdopodobnie pozostanie w tym szpitalu już do odzyskania zdrowia. 

Spokój najważniejszy

Dyrektor Szpitala Wojskowego dr hab. Bartłomiej Guzik zaznaczył, że kluczowym elementem powrotu Artura Morańskiego do zdrowia, pełnej sprawności, a finalnie powrotu do policyjnej służby jest zapewnienie mu spokoju.

- Naszym celem jest zapewnienie mu tego – podkreślił.

W pierwszych operacjach ratujących życie policjanta – zastrzegł dyrektor – postęp był bardzo skokowy, teraz natomiast jest to „żmudna wielogodzinna praca”. Dodał, że mężczyznę czeka długi proces rekonwalescencji.

- Naszym celem jest zadbanie, by leczenie, które możemy zaoferować, przyniosło najlepsze efekty – podkreślił dyrektor lecznicy.

Zaznaczył, że z tego powodu we wtorek ze Szpitala Wojskowego do szpitala klinicznego przy ul. Banacha w Warszawie została przetransportowana 27-letnia Polka ranna w ataku na Rynku Głównym. Według niego to wiodący ośrodek w Europie pod względem chirurgii wątroby.

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