Mąż Emilii Koprowskiej zabrał głos po tragicznym odkryciu. "Znaleźliśmy zwłoki mojej żony"

Tragiczne informacje z okolic Darłowa. W niedzielę, 15 listopada, w tamtejszym lesie odnaleziono zwłoki młodej kobiety. Choć oficjalne potwierdzenie tożsamości przez śledczych może wymagać badań DNA, mąż zaginionej od 30 sierpnia Emilii Koprowskiej nie ma wątpliwości. W poruszającym nagraniu, które pojawiło się na profilu detektyw Mai Rutkowski, potwierdził najgorszy scenariusz.

"Dzisiaj znaleźliśmy zwłoki mojej żony"

W emocjonalnym oświadczeniu Krystian Koprowski podziękował wszystkim zaangażowanym w trwające od 78 dni poszukiwania i przekazał tragiczną informację o ich finale.

Chciałem bardzo podziękować wszystkim grupom poszukiwawczym, zwłaszcza biuru Rutkowski, (...) i wszystkim, którzy uczestniczyli w poszukiwaniach. Dzisiaj znaleźliśmy zwłoki mojej żony. Dziękuję jeszcze raz wszystkim za pomoc do ostatniego dnia - powiedział mąż Emilii Koprowskiej w nagraniu zamieszczonym na profilu detektyw Mai Rutkowski.

Biuro Rutkowski dziękuje za pomoc

W poszukiwania Emilii Koprowskiej zaangażowane było również biuro detektywistyczne Krzysztofa Rutkowskiego. Po odnalezieniu ciała, Maja i Krzysztof Rutkowski opublikowali w mediach społecznościowych oficjalne podziękowania i złożyli kondolencje rodzinie.

W 78. dniu od zaginięcia Emilii Koprowskiej odnaleziono jej ciało. To niezwykle trudny i bolesny moment dla wszystkich, którzy przez ostatnie tygodnie z nadzieją i zaangażowaniem uczestniczyli w poszukiwaniach. W imieniu Biura Rutkowski, Mai Rutkowski oraz Krzysztofa Rutkowskiego składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które włączyły się w działania poszukiwawcze. Dziękujemy za każdy telefon, każdą przekazaną informację, rozmowę, spotkanie i każdą okazaną pomoc. Szczególne podziękowania kierujemy do wolontariuszy oraz wszystkich osób, które poświęciły swój czas, siły i zaangażowanie, by pomóc w odnalezieniu Emilii. Dziękujemy również wszystkim, którzy wspierali te działania i nie pozostali obojętni wobec tej sprawy. Rodzinie, najbliższym oraz wszystkim pogrążonym w żałobie składamy najszczersze wyrazy współczucia i kondolencje. Biuro Rutkowski Maja Rutkowski i Krzysztof Rutkowski

Prokuratura o tragicznym odkryciu. "Ciało w stanie daleko posuniętego rozkładu"

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie potwierdza, że choć stan zwłok utrudnia identyfikację, wiele wskazuje na to, że należą one do zaginionej kobiety.

Zwłoki są w stanie bardzo daleko posuniętego rozkładu, natomiast oględziny odzieży i oględziny przedmiotów, które znaleziono przy zwłokach pozwalają na stwierdzenie z bardzo dużym prawdopodobieństwem, że jest to ciało zaginionej pani Emilii Koprowskiej. Na ten moment wszystko wskazuje na to, że śmierć nastąpiła na skutek powieszenia, przy czym ciało zostało zabezpieczone do sekcji i sekcja powinna odpowiedzieć na pytanie, co było faktyczną przyczyną śmierci - poinformowała prokurator Ewa Dziadczyk z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Co dalej w sprawie Emilii Koprowskiej?

Śledczy przekazali również informacje dotyczące miejsca odnalezienia ciała oraz dalszych kroków w postępowaniu. Zwłoki znajdowały się niecałe cztery kilometry od miejsca, gdzie wcześniej znaleziono plecak kobiety.

Mężczyzna, który natknął się na ciało, przekazał, że kilka tygodni wcześniej wykonywał w tym miejscu prace polowe i wtedy nie zauważył zwłok. Nie potrafię jednak powiedzieć, czy ciało znajdowało się wówczas w tym samym miejscu ani w jakiej pozycji je znaleziono. (...) Nie można wykluczyć, że do potwierdzenia tożsamości kobiety potrzebne będą badania DNA. Ze względu na zaawansowany rozkład zwłok o sposobie przeprowadzenia badań zdecyduje patomorfolog podczas sekcji - dodała prokurator Dziadczyk.

Śledztwo w sprawie, które od początku zakładało różne scenariusze, w tym udział osób trzecich, będzie kontynuowane w celu ustalenia dokładnych okoliczności śmierci Emilii Koprowskiej.