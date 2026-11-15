Kupili od PKP wieżę ciśnień i zamienili ją w niezwykły dom. Musicie zobaczyć wnętrze. Bajka!

Budynek ma cztery kondygnacje i nieco ponad 100 mkw. powierzchni użytkowej. Na dole urządzono kuchnię z jadalnią, wyżej łazienkę i sypialnię. Kolejne piętro zajmuje sypialnia doświetlana przez szklane panele, a na najwyższej kondygnacji znalazły się salon i trzecia sypialnia.

Największe wrażenie robi salon otoczony 24 oknami, z których widać korony drzew. Wnętrza łączą stare cegły — z zachowanymi niemieckimi napisami i śladem po pocisku — z nowymi stalowymi schodami i meblami wykonanymi na wymiar. Okrągły kształt wieży i krzywizny ścian sprawiły, że wiele elementów trzeba było dopasować specjalnie do tego miejsca.

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Adaptacja wymagała też rozwiązania problemów technicznych. Wieża przez lata nie miała właściwego dachu, a jej położenie przy lesie wiązało się z dodatkowymi wymogami przeciwpożarowymi. Jak opisuje Murator, inwestorzy przygotowali ekspertyzę i uzyskali odstępstwo od warunków technicznych. Obok budynku powstała także stalowa wiata z miejscem na stół, grill i rowery.

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