Kto dziś odpadł z "The Voice of Poland"? Widzowie i trenerzy wybrali ćwierćfinalistów

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Pierwsze emocje na żywo za nami! W 17. edycji "The Voice of Poland" poznaliśmy 12 szczęśliwców, którym przyjdzie wystąpić w ćwierćfinale za tydzień. Niestety, dla 4 osób przygoda z programem dobiegła właśnie końca. Poniżej prezentujemy wyniki.
"The Voice of Poland" 17 - ruszyły odcinki na żywo
W tym etapie 16 uczestników programu miało tylko jedną szansę, by swoim występem przekonać do siebie zarówno widzów przed telewizorami, jak i własnego trenera. W każdej drużynie dwie osoby z największą liczbą głosów od publiczności przeszły do kolejnego, ćwierćfinałowego odcinka na żywo. Spośród dwóch pozostałych - trudnego wyboru musiał już dokonać wyłącznie trener.
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Kto dzisiaj odpadł z "The Voice of Poland"? Tak zagłosowali widzowie i trenerzy 14.11.2026
Prowadząca wieczór Paulina Chylewska ogłosiła procentowe wyniki SMS zdobyte przez dwóch faworytów widzów w każdej drużynie. Następnie trenerzy zdecydowali, kto jako ostatni przeszedł do ćwierćfinału, a kto zajął czwarte miejsce i odpadł. Oto werdykty!
Drużyna Michała Szpaka
- Amelia Mitoraj - 34% głosów
- Iga Posta - 28% głosów
- Kuba Adamus - wybrany przez Michała
- Beniamin Nowakowski - odpadł
Drużyna Kuby Badacha
- Kinga Wylęgły - 41% głosów
- Sandra Rusin - 28% głosów
- Karolina Łopuch - wybrana przez Kubę
- Dominika Siwek - odpadła
Comeback Stage
- Ula Kozielska awansowała do półfinału za sprawą głosów internautów.
- Z programu odpadły Pola Deptuła, Julia Szarek i Kamila Kiecoń.
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Drużyna Tomsona i Barona
- Zosia Kosińska - 49% głosów
- Anna Nguyen - 24% głosów
- Kacper Bator - wybrany przez Tomsona i Barona
- Asia AZZJA Mądry - odpadła
Drużyna Edyty Bartosiewicz
- Jarosław Weber - 37% głosów
- Roksana Walczak - 28% głosów
- Pamela Matyska - wybrana przez Edytę
- Amelia Wróblewska - odpadła