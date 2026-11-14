Kto dziś odpadł z "The Voice of Poland"? Widzowie i trenerzy wybrali ćwierćfinalistów

Pierwsze emocje na żywo za nami! W 17. edycji "The Voice of Poland" poznaliśmy 12 szczęśliwców, którym przyjdzie wystąpić w ćwierćfinale za tydzień. Niestety, dla 4 osób przygoda z programem dobiegła właśnie końca. Poniżej prezentujemy wyniki.

"The Voice of Poland" 17 - ruszyły odcinki na żywo

W tym etapie 16 uczestników programu miało tylko jedną szansę, by swoim występem przekonać do siebie zarówno widzów przed telewizorami, jak i własnego trenera. W każdej drużynie dwie osoby z największą liczbą głosów od publiczności przeszły do kolejnego, ćwierćfinałowego odcinka na żywo. Spośród dwóch pozostałych - trudnego wyboru musiał już dokonać wyłącznie trener.

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Kto dzisiaj odpadł z "The Voice of Poland"? Tak zagłosowali widzowie i trenerzy 14.11.2026

Prowadząca wieczór Paulina Chylewska ogłosiła procentowe wyniki SMS zdobyte przez dwóch faworytów widzów w każdej drużynie. Następnie trenerzy zdecydowali, kto jako ostatni przeszedł do ćwierćfinału, a kto zajął czwarte miejsce i odpadł. Oto werdykty!

Drużyna Michała Szpaka

Amelia Mitoraj - 34% głosów Iga Posta - 28% głosów Kuba Adamus - wybrany przez Michała Beniamin Nowakowski - odpadł

Drużyna Kuby Badacha

Kinga Wylęgły - 41% głosów Sandra Rusin - 28% głosów Karolina Łopuch - wybrana przez Kubę Dominika Siwek - odpadła

Comeback Stage

Ula Kozielska awansowała do półfinału za sprawą głosów internautów.

Z programu odpadły Pola Deptuła, Julia Szarek i Kamila Kiecoń.

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Drużyna Tomsona i Barona

Zosia Kosińska - 49% głosów Anna Nguyen - 24% głosów Kacper Bator - wybrany przez Tomsona i Barona Asia AZZJA Mądry - odpadła

Drużyna Edyty Bartosiewicz

Jarosław Weber - 37% głosów Roksana Walczak - 28% głosów Pamela Matyska - wybrana przez Edytę Amelia Wróblewska - odpadła

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