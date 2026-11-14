Tak Maryla Rodowicz przesłuchiwała kandydatki do zespołu. "Mnóstwo ciepłych słów"

Choć ma na koncie setki przebojów i całe dekady spektakularnej kariery muzycznej, Maryla Rodowicz wciąż zachwyca, zaskakuje i absolutnie nie zwalnia tempa. Gwiazda na bieżąco dba też o swoich współpracowników, do których niedawno postanowiła dołączyć chórzystkę. Jedna z kandydatek zdradziła, jak wyglądał casting.

Maryla Rodowicz lubi współpracować z młodymi

Piosenkarka niedawno zrealizowała niezwykły projekt: nowe wersje swoich ponadczasowych przebojów w duetach z gwiazdami młodego pokolenia. Maryla Rodowicz odświeżyła własne hity wraz z m.in. Ralphem Kaminskim, Roxie Węgiel, Błażejem Królem, Igorem Herbutem, bryską czy Lanberry, a także - spełniła swoje marzenie, nagrywając wspólny numer z raperem Matą. W rozmowie z "Telemagazynem" piosenkarka przyznała, że uwielbia towarzystwo młodych ludzi, których pewność siebie jest dla niej zawsze imponująca.

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Nie wygrała castingu u Maryli, ale ciepło wspomina spotkanie

Nic więc dziwnego, że ikona piosenki przebiera w młodych wokalistach i wokalistkach, kiedy poszukuje chętnych do zespołu. Ostatnio Maryla Rodowicz spotkała się z dwudziestką utalentowanych osób, które zdobyły możliwość indywidualnego castingu u gwiazdy spośród setek zgłoszeń. W tym gronie znalazła się wokalistka Karolina Pękalska, która opowiedziała o tym, jak przebiegło jej spotkanie z Marylą. Choć ostatecznie nie została jej chórzystką, z castingu wyniosła wiele pozytywnych wrażeń.

- Poświęciła mi całą godzinę swojego czasu podczas indywidualnego castingu. Śpiewałyśmy, rozmawiałyśmy i po prostu się poznawałyśmy. Podobno na casting wpłynęło ponad 400 zgłoszeń, a mi się udało dostać do finałowej dwudziestki przesłuchiwanej na żywo. Była mnie ogromnie ciekawa. Usłyszałam od niej mnóstwo pięknych, ciepłych słów o moim głosie, wrażliwości i wyglądzie - czytamy.

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