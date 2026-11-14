Edyta Górniak po siedmiu latach znów chce się zakochać. Zdradziła, jakiego mężczyzny szuka

Edyta Górniak po bolesnej zdradzie zamknęła serce na miłość

Edyty Górniak ma za sobą kilka medialnych związków. Niestety, większość jej relacji z mężczyznami kończyła się bardzo burzliwie. Pierwszą większą miłością gwiazdy był Dariusz Kordek, którego poznała podczas prób do musicalu "Metro". Zakochani podobno planowali ślub. Związek zakończył się zanim do tego doszło.

Głośno było o romansach piosenkarki z dziennikarzami - Piotrem Gembarowskim i Piotrem Kraśko, z którym zamieszkała po kilku tygodniach znajomości. Dłuższe lub krótsze relacje łączyły ją także z producentem muzycznym Christopherem Neilem, prezesem i redaktorem naczelnym Radia Zet Robertem Kozyrą oraz kompozytorami Adamem Sztabą i Paulem Wilsonem. Kilka lat temu związała się z młodszym o ponad dekadę z kierowcą rajdowym, Mateuszem Zalewskim.

Diwa tylko raz wyszła za mąż za Dariusza Krupę, który jest ojcem jej syna Allana. Ale małżeństwa z muzykiem, który po spożyciu narkotyków kierował samochodem i zabił kobietę na pasach, też nie wspomina najlepiej. W 2021 roku wyznała, że jest w związku z tajemniczym Andrzejem. Mężczyzna boleśnie ją zranił. Okazało się bowiem, że zdradzał piosenkarkę. Wszystko wyszło na jaw, gdy jego kochanka zaszła w ciążę.

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Edyta Górniak jest gotowa na nową miłość! Tego wymaga od partnera

Po bolesnej zdradzie Edyta Górniak zamknęła swoje serce na miłość. Skupiła się na karierze. 14 listopada piosenkarka obchodzi 54. urodziny. Kilka dni wcześniej podczas "Koncertu WOLNOŚCI!" w Toruniu została zaskoczona przez ekipę "Halo, tu Polsat". Krótka rozmowa z gwiazdą została wyemitowana w sobotnim wydaniu programu.

Dziennikarka Kamila Ryciak przekazała Edycie Górniak serdeczne życzenia. Solenizantka wyznała, że ona zawsze życzy sobie... pokoju na świecie!

Moim życzeniem, nawet nie marzeniem, życzeniem, które zamawiam od wszechświata jest pokój na ziemi. Pokój nam wszystkim, nie tylko ludziom dobrej woli, pokój nam wszystkim. [...] Życzę nam pokoju. Żebyśmy spokojnie zasypiali i budzili się z nadzieją i inspiracją, bo ten świat niezwykle inspiruje. To jest moje główne życzenie na urodziny - powiedziała Edyta Górniak.

Po tych poruszających słowach z uśmiechem wyznała, że w końcu jest... gotowa na miłość! Po siedmiu latach bez randkowania chce otworzyć przed kimś swoje serce.

A po za tym chyba mogę powiedzieć, że I'm ready for love! [z ang. Jestem gotowa na miłość]. Po siedmiu latach nierandkowania, I think I'm ready for love - rzuciła piosenkarka.

Edyta Górniak doskonale wie, jakich cech szuka u swojego potencjalnego partnera. To musi być po prostu dobry człowiek.

Dobry człowiek po prostu. Dobry człowiek, przyjaciel, który kocha podróżować, który kocha, że myję okna po swojemu - podsumowała.

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