Tak wyglądał dzień ślubu Margarety i Mohameda! Błogosławieństwa, tańce i panna młoda jak księżniczka

"Kochaj albo wróć": Margareta i Mohamed najbardziej kontrowersyjną parą programu

"Kochaj albo wróć" to reality show stacji TTV, opowiadający o miłosnych relacjach Polaków z partnerami z zagranicy. Program ukazuje codzienne wyzwania międzynarodowych par, które próbują budować wspólną przyszłość mimo różnic kulturowych, barier językowych, dzielących ich kilometrów oraz skomplikowanych procedur wizowych. Kamery śledzą ich życiowe dylematy, walkę o akceptację ze strony bliskich oraz próby stwarzania domu w nowej rzeczywistości.

O programie zrobiło się głośno głównie za sprawą jednej pary - Margarety i Mohameda. Ich związek wywołuje kontrowersje m.in. za sprawą znacznej różnicy wieku, która wynosi aż 32 lata. Małgorzata Jurczak ma 58 lat, a jej wybranek 26. Dzieli ich nie tylko spora różnica wieku czy kultura, ale również bariera językowa.

Poznali w hotelu, w którym Jurczak zatrzymała się na czas urlopu, a Mohamed pracował. Wakacyjny romans przerodził się w poważny związek. Małgorzata, nazywana przez ukochanego "Margaretą", coraz częściej przylatywała do Tunezji. Z czasem para zaczęła planować wspólną przyszłość.

W "Kochaj albo wróć" można obserwować m.in. ich przygotowania do ślubu. Małgorzata przed kamerą zdradziła, że ukochany oświadczył się jej już po kilku dniach bliższej znajomości, a organizacją ślubu zajęli się jego rodzice.

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"Kochaj albo wróć": Ślub Margarety i Mohameda

Ślubne przygotowania wywoływały w narzeczonych wiele niekoniecznie dobrych emocji. Z odcinka na odcinek atmosfera gęstniała. Relacja Margarety i Mohameda pełna jest wzlotów, upadków i emocjonalnych rozmów. Nawet drobna sprzeczka może przerodzić się w poważny konflikt. W ostatnich odcinkach kłótnie były na porządku dziennym.

Finałowy odcinek przyniósł kolejne trudności. Pan młody szykował się do uroczystości w domu rodzinnym. Tam przyjął błogosławieństwo, a goście grali na instrumentach i tańczyli. W tym czasie panna młoda razem z przyjaciółkami spędzały czas w salonie piękności.

Atmosfera od początku była nieco nerwowa. Margareta wyznała przyjaciółkom, że jej ukochany chce by przyjęła jego nazwisko, co wywołało ich zdziwienie. Co więcej, 58-latka nie zdecydowała się na podpisanie intercyzy.

Przygotowania do ślubu utrudniały przerwy w dostawie prądu oraz brak porozumienia między panną młodą a fryzjerką. Na szczęście w końcu udało się stworzyć odpowiednią fryzurę. Po wizycie w salonie Małgorzata ubrała suknię ślubną, którą przywiozła ze sobą z polski. W połyskującej kreacji i diademie na głowie wyglądała jak księżniczka.

Pan młody nie krył wzruszenia na widok swojej wybranki. Po czułym uścisku wsiedli do limuzyny i udali się na salę. Na miejscu Małgorzata i jej przyjaciółki z zaskoczeniem odkryły, że brakuje... gości weselnych!

Nie wiadomo jednak czy doszło do nieporozumienia i czy ostatecznie doszło do ślubu. Producenci "Kochaj albo wróć" postanowili bowiem w tym momencie zakończyć nie tylko odcinek, ale i cały sezon programu!

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