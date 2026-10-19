Kim jest Margareta z "Kochaj albo wróć"? Tak wyglądała gwiazda TTV ponad 10 lat temu!

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-10-19 12:37

"Kochaj albo wróć" to jeden z najnowszych formatów TTV. Program pokazuje tam Polaków, którzy postawili na związek z osobami spoza kraju. Niektórzy przyjechali z Chin, inni z Brazylii. Margareta za to walczy, aby jej ukochany przyjechał z Tunezji do Polski. Kim jest obecnie jedna z największych gwiazd "Kochaj albo wróć"? Co o niej wiemy?

"Kochaj albo wróć" - o co chodzi?

"Kochaj albo wróć" to reality show stacji TTV, opowiadający o miłosnych relacjach Polaków z partnerami z zagranicy. Program ukazuje codzienne wyzwania międzynarodowych par, które próbują budować wspólną przyszłość mimo różnic kulturowych, barier językowych, dzielących ich kilometrów oraz skomplikowanych procedur wizowych. Kamery śledzą ich życiowe dylematy, walkę o akceptację ze strony bliskich oraz próby stwarzania domu w nowej rzeczywistości.

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Margareta z "Kochaj albo wróć" na co dzień. Co o niej wiemy?

Największą gwiazdą formatu stała się 58-letnia Małgorzata z Łodzi, znana jako Margareta. Kobieta zyskała ogromną popularność za sprawą relacji z młodszym o 32 lata Mohamedem, którego poznała podczas wakacji w Tunezji. Choć nie posługują się wspólnym językiem i porozumiewają stworzonym przez siebie slangiem, zdecydowali się na narzeczeństwo oraz planowanie ślubu. Burzliwa relacja, w której nie brakuje ostrych kłótni o finanse i różnice kulturowe, dzieli internautów - jedni zarzucają 26/25-latkowi chęć zdobycia europejskiej wizy, inni kibicują parze.

Jednak co wiadomo o Margarecie?

Kobieta mieszka w Łodzi, gdzie prowadzi własną działalność. Zawodowo jest pielęgniarką. Przez 30 lat była w związku małżeńskim. Po rozwodzie postanowiła coś zmienić w swoim życiu, stąd też wyjazd do Tunezji na wakacje. Margareta kocha obcować ze sztuką, dlatego też lubi chodzić do teatru.

Kobieta prywatnie też jest matką dwóch córek. Jedna z nich pracowała przez jakiś czas jako dziennikarka sportowca, pisząc m.in. o Widzewie Łódź czy ogólnie piłce nożnej dla Weszło. Jak jednak zaznacza Margareta - nie chce pisać o swojej prywatności, jedynie to, co sama pokaże.

Uśmiechnięta Margareta w słomkowym kapeluszu i Mohamed na tle morza. O gwiazdach Kochaj albo wróć przeczytasz na SE.
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