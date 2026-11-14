Justyna Steczkowska wywija zgrabnymi nogami. W czarnej skórze i koronkach kusi na potęgę!

Justyna Steczkowska zachwyca głosem i zabójczą figurą!

Justyna Steczkowska na początku sierpnia świętowała 54 urodziny. Od lat udowadnia jednak, że wiek to tylko liczba, a formy pozazdrościć jej mogą o wiele młodsze koleżanki po fachu. Gdy w 2025 roku po trzydziestu latach wróciła na Konkurs Piosenki Eurowizji, międzynarodowa publiczność przecierała oczy ze zdumienia. Mało kto mógł uwierzyć, że polska diva była wtedy już po pięćdziesiątce.

Internauci z całego świata zachwycali się jej czterooktawowym głosem. Jeszcze większe wrażenie zrobiła jej zabójcza forma. Artystka w obcisłym kostiumie unosiła się nad sceną, a w wolnym czasie paradowała po ulicach w kreacjach jak z wybiegu mody.

54-latka zawsze prezentuje się nienagannie. Nie dla niej dresy i trampki. Stylowo wygląda zarówno na branżowych imprezach, jak i podczas podróży samolotem czy kąpieli w basenie. Justyna Steczkowska szczególnie lubi chwalić się niezwykle zgrabnymi nogami.

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Justyna Steczkowska chwali się niezwykle zgrabnymi nogami

Na listach najpiękniejszych nóg polskiego show-biznesu zawsze znajduje się na samym szczycie. Nie dziwi więc, że piosenkarka od lat jest ambasadorką czołowego producenta wyrobów pończoszniczych. Z popularną polską marką współpracuje od ponad 25 lat!

Justyna Steczkowska pracuje właśnie nad nową kampanią reklamową. Na Instagramie gwiazdy ukazało się nagranie zza kulis sesji zdjęciowej. Na nagraniu widać jak polska diwa pozuje przed obiektywem. Pierwsze skrzypce grają oczywiście nogi piosenkarki.

Spore wrażenie robi również wyrazista stylizacja artystki - czarne body z koronkowymi i prześwitującymi elementami . Do tego dorzucono skórzaną kurtkę z frędzlami, która nadała całości nieco zadziorny charakter.

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