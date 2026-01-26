Jusia wietrzy palce w śniegu! Steczkowska wybrała sandałki i brnęła w zaspach...

Aleksandra Pajewska-Klucznik
2026-01-26 5:01

Justyna Steczkowska (53 l.) stawia wygląd na pierwszym miejscu. Gwiazda ze studia telewizyjnego, wprost na oblodzone schody i zaśnieżony parking pomaszerowała... W sandałkach na szpilce z odkrytymi palcami. Może chciała się pochwalić nowym pedicurem, ale czy to aby na pewno dobry pomysł?

Steczkowska z gołymi nogami na śniegu

"Pani Justyno, ostrożnie!" - chciałoby się krzyknąć na widok gwiazdy, która po metalowych schodach stąpa w eleganckich, ale kompletnie nieprzystosowanych do pogody srebrnych sandałkach. Do tego Justyna Steczkowska dobrała modny, szary garnitur z "za długimi" spodniami, więc w tej pogodzie, na oblodzonych powierzchniach i gołoledzi, aż prosi się o wypadek! "Wietrzenie" gołych palców u stóp również jest niezbyt udanym pomysłem i może się odbić na jej zdrowiu. Na szczęście tym razem Jusia bezpiecznie dotarła do auta po wizycie w "Halo tu Polsat", gdzie opowiadała o pracy ze swoim nowym menadżerem - synem Leonem Myszkowskim (25 l.). Na przyszłość jednak "Super Express" radzi piękne buty zostawić w studio, a na zmianę zabrać coś bardziej praktycznego. Mniej chybotliwego i cieplejszego, a z pewnością z zakrytymi palcami...

Justyna Steczkowska pozbyła się menadżera i zatrudniła syna

Justyna Steczkowska, tak wystrojona, pojawiła się w "Halo tu Polsat", by opowiedzieć o kulisach współpracy z nowym menadżerem - swoim synem.

- Gdyby mój syn był leniwy i niegramotny, nie mógłby pełnić tej funkcji

- wyjaśniła dumna mama, która niedawno pozbyła się Łukasza Wojtanowskiego ze swojego życia.

- Stało się to dość łagodnie. W czymś mi pomógł. Okazało się wow, super, szybko. Może mi w tym pomożesz. (...) Z poprzednim managementem mój kontrakt się skończył, więc pojawiła się przestrzeń. Skoro jemu ufam bardziej niż komukolwiek na świecie, tak, jak mojej rodzinie, to czemu nie?

- tłumaczyła Justyna Steczkowska na antenie.

