Odmieniona Iwona Węgrowska. 44-letnią gwiazdę aż trudno rozpoznać! Sami zobaczcie

Iwona Węgrowska w zupełnie nowym wydaniu

Iwona Węgrowska pojawiła się ostatnio na charytatywnym pokazie mody "Gwiazd Dzieciom" i skradła show. Na wybiegu pokazała się w kilku stylizacjach - miała na sobie spodnie z kozakami i białą koszulą z bufiastymi rękawami, ozdobioną kokardą tuż pod szyją, a także czarny, prosty zestaw, który pięknie podkreślał jej odmienioną sylwetkę.

Piosenkarka szła po wybiegu w obcisłych spodniach i bluzce z dekoltem i aż trudno było ją rozpoznać!

Waga 59. Nie ma miejsca na hejt. Jest czas na wsparcie. Pewnie jeszcze redukcja przede mną. Dla tych, co pytają, na jakiej diecie chudnę?! Kochani stres mnie zjadł. (...) Dbajcie o siebie! Zdrowie jest najważniejsze. Życie jest krótkie i walczcie o swoje - pisała Iwona w sieci jakiś czas temu.

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Węgrowska stawia na zdrowie

Iwona Węgrowska ma na koncie już wiele podejść do odchudzania. Próbowała postu przerywanego, rezygnowała z części produktów mącznych i zwiększała ilość białka w codziennym jadłospisie. W przeszłości połączenie odpowiedniej diety z regularnymi ćwiczeniami pozwoliło jej zrzucić nawet ponad 10 kg.

Tym razem za zmianą sylwetki stoi zarówno nowy styl życia, jak i znacznie poważniejsza kwestia. Artystka jakiś czas temu ujawniła, że boryka się z problemami ze zdrowiem. Jak wyznała, lekarze rozpoznali u niej nerwicę żołądka, która powodowała, że nie była w stanie normalnie jeść. Nie bez znaczenia okazał się również stres. W programie "Pytanie na śniadanie" zaznaczyła, że najważniejsze jest dla niej zdrowie i że cały czas korzysta z pomocy specjalistów.

(...) musiałam włączyć leczenie i dietę. Ścisła dieta wywróciła moje życie do góry nogami, bo schudłam już 7 kg. Proces trwa. Poszłam do dietetyka. Dowiedziałam się od niego, że do tej pory wszystko jadłam nie tak, jak należy - opowiadała Węgrowska Super Expressowi.

Piękna metamorfoza? Niżej znajdziecie zdjęcia!

Iwona Węgrowska: Totalnie siadłam zdrowotnie

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