Wojciech Wysocki odczuwa lęk przed badaniami kontrolnymi. Drży o swoje życie

Wojciech Wysocki przeszedł przez piekło. Nowotwór wrócił w dramatycznym momencie

Wojciech Wysocki od lat jest obecny na ekranach i deskach teatrów. Widzowie kojarzą go z wieloma rolami, między innymi z kultowych produkcji "Miodowe lata" i "Ranczo". Choć zawodowo nie brakuje mu powodów do satysfakcji, jego życie nie zawsze było łatwe. Aktor musiał zmierzyć się z poważną chorobą, która dwukrotnie wystawiła go na ciężką próbę. Dziś podkreśla, jak ogromne znaczenie mają profilaktyka, regularne badania i szybkie rozpoczęcie leczenia.

W rozmowie z "Super Expressem" Wysocki przyznał, że początkowo nie chciał publicznie opowiadać o swoich problemach zdrowotnych. Nie ukrywa, że być może towarzyszył mu strach. Nie chciał również, by ludzie zaczęli postrzegać go wyłącznie przez pryzmat choroby.

Początkowo bardzo niechętnie o tym mówiłem. Może bałem się, a może nie chciałem być, jak to jeden z kolegów powiedział, "onkocelebrytą" - wyznał aktor.

Wojciech Wysocki nie zapomni tego dnia. Usłyszał, że choroba znów zaatakowała

Z czasem jednak zmienił podejście. Uznał, że skoro udało mu się przejść przez trudne doświadczenia, a mimo choroby nadal żyje i pracuje, jego historia może być ważna dla innych. Okazało się, że nie była to bezpodstawna decyzja. Wysocki usłyszał od wielu osób, że jego szczere wyznania pomogły im odnaleźć motywację do walki.

Wiele osób powiedziało mi: "Wie pan, panie Wojtku, opowiedział pan o swoich problemach, o swoim nowotworze i mnie zachciało się żyć i walczyć" - wspomina.

Aktor nie ukrywa, że chorobę nowotworową pokonał dwukrotnie. Obecnie regularnie wykonuje badania kontrolne i podkreśla, że jest zdrowy. Nie zapomina jednak o tym, jak ważne jest czujne obserwowanie swojego organizmu i korzystanie z możliwości, jakie daje współczesna medycyna.

Szczególnie poruszające są wspomnienia związane z narodzinami jego córki Rozalki. Jak opowiedział, jednego dnia dziewczynka przyszła na świat, a następnego aktor dowiedział się o wznowie choroby. Dziś jego córka ma już 26 lat, a on sam może cieszyć się życiem i pracą.

Rozalka ma już 26 lat, a ja żyję. Dlatego mówię: leczcie się, badajcie się! Badajcie się, a później leczcie, jeśli trzeba - apeluje Wysocki.

Aktor zwraca uwagę, że nie należy odkładać profilaktyki na później. Wczesne wykrycie choroby może znacząco zwiększyć szanse na skuteczne leczenie. Przyznaje jednak, że nawet wieloletnie doświadczenie nie sprawia, że badania przestają budzić emocje.

Bać się można. To naturalne. Ja po tylu latach co roku idę na badania i nadal odczuwam lęk. Czekam na wyniki, dzwonię, sprawdzam. Ten lęk jest - wyznał.