Wojciech Wysocki przeszedł wielką przemianę. Od czarnych charakterów do gwiazdy "Rancza"

Wojciech Wysocki zaskakuje historią swojej kariery

Wojciech Wysocki urodził się 16 stycznia 1953 roku. Jego aktorska przygoda rozpoczęła się w latach 70., a jednym z ważniejszych momentów na początku kariery był występ w filmie "Con amore" w reżyserii Jana Batorego. W produkcji z 1976 roku wcielił się w Grzegorza, ambitnego studenta szkoły muzycznej, który stawia karierę ponad miłością. Kreacja przyniosła mu rozpoznawalność, ale miała również nieoczekiwane konsekwencje.

Aktor przyznawał w wywiadach, że niektórzy widzowie tak mocno utożsamiali go z graną przez niego postacią, że okazywali mu niechęć również poza ekranem. To pokazuje, jak przekonująco potrafił wcielać się w bohaterów, którzy nie zawsze wzbudzali sympatię publiczności.

Od dramatów do komedii. Niezwykła droga Wojciecha Wysockiego

Po ukończeniu studiów Wysocki związał się z warszawskim Teatrem Współczesnym. Równolegle rozwijał karierę filmową i telewizyjną. W kolejnych latach pojawiał się w rozmaitych produkcjach, a jego dorobek obejmował zarówno dramaty, jak i seriale obyczajowe oraz kryminalne. Widzowie mogli oglądać go między innymi w filmie "Wyrok śmierci", a także w popularnym serialu "Dom" i produkcji "Ekstradycja".

Z biegiem lat aktor zaczął coraz częściej pojawiać się również w produkcjach komediowych. Wystąpił między innymi w "Miodowych latach", gdzie zagrał inspektora Kopka, oraz w serialu "Kocham Klarę". Okazało się, że potrafi nie tylko budować napięcie i wcielać się w poważne postacie, ale również rozbawiać widzów.

Sam Wysocki wspominał, że początkowo nie był przekonany, czy ma predyspozycje do rozśmieszania publiczności. Dopiero praca przy farsie pozwoliła mu odkryć, że komedia także może być jego mocną stroną. Ta umiejętność otworzyła przed nim kolejne możliwości zawodowe.

Jedną z najważniejszych ról w jego karierze okazał się doktor Mieczysław Wezół z "Rancza". W serialu, który przez lata cieszył się ogromną popularnością, aktor stworzył charakterystyczną postać lekarza z Wilkowyj. Z czasem jego bohater zyskał również nową funkcję, zostając rzecznikiem Polskiej Partii Uczciwości. Wysocki przez lata występował u boku gwiazd, które współtworzyły fenomen tej produkcji.

Zakończenie przygody z "Ranczem" nie oznaczało dla aktora końca zawodowej aktywności. Wysocki nadal pojawiał się w popularnych serialach. W "Na Wspólnej" wcielał się w Jerzego Dudka, w "O mnie się nie martw" grał doktora Karola Dembskiego, a w "M jak miłość" występował jako Jerzy Górecki. Dołączył również do obsady serialu "Sługa narodu", w którym zagrał Jerzego Dąbrowskiego.