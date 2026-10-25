Anna Powierza pokochała ten kombinezon. Założyła go na 7 imprez, zmieniała tylko fryzury

Iwona Janczewska
Iwona Janczewska
2026-10-25 15:46

Anna Powierza zapewnia, że nie potrzebuje nowej kreacji na każde wyjście na salony. Aktorka znana z "Klanu" wielokrotnie pojawiała się na branżowych wydarzeniach w tym samym różowym kombinezonie w panterkę. Ostatni raz założyła go w lutym 2026 roku na premierę filmu "Wichrowe wzgórza". Jej modowe decyzje nie powinny nikogo dziwić. Powierza od dawna stawia na ponowne wykorzystywanie rzeczy i nie ukrywa, że nie lubi niepotrzebnych zakupów.

Anna Powierza i jej ulubiona kreacja. Pojawiała się w niej na salonach aż 7 razy

Różowy kombinezon polskiej marki Risk stał się jedną z ulubionych kreacji Anny Powierzy. Aktorka pojawiała się w nim na premierach filmów "Brzydka siostra" i "Superman" oraz kilku innych wydarzeniach branżowych. Łącznie zaprezentowała się w nim aż siedem razy, za każdym w innej fryzurze. Podczas jednej z imprez spotkała ją nawet modowa niespodzianka: Anna Czartoryska miała na sobie taki sam strój.

Anna Powierza nie widzi powodu, by na każde wyjście kupować nową kreację. Kilka miesięcy temu, w rozmowie z agencją Newseria Lifestyle, z przymrużeniem oka opowiedziała o swoim pomyśle na modową powtarzalność.

Postanowiłam pójść zupełnie po bandzie i chodzić na każdy event wyłącznie w panterkowym kombinezonie. Nie chodzę bardzo często na takie imprezy, w związku z tym to nie jest tak, że noszę go 30 razy w miesiącu, a nawet jeżeli założę to ubranie raz na tydzień na godzinę czy dwie, to cały czas jest ono nowe, świetne i fantastycznie funkcjonujące. Nie widzę powodu, żeby zmieniać tę stylizację i na każdy event stroić się inaczej czy wymyślać coś nowego

- podkreśliła Anna Powierza.

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Anna Powierza śpi w pościeli po babci. Używa też ręczników po mamie

Aktorka daje drugie życie nie tylko ubraniom. W rozmowie z Newserią przyznała, że śpi w pościeli po babci i używa ręczników po mamie. Nie widzi potrzeby kupowania nowych rzeczy, jeśli te, które ma, nadal dobrze jej służą.

Nie lubię kupować nowych rzeczy i chętnie wykorzystuję stare. Śpię na przykład w pościeli jeszcze po mojej babci, używam ręczników po mojej mamie, no i nie mam w związku z tym potrzeby kupowania nowych

- tłumaczyła aktorka.

Powierza podkreślała również, że coraz więcej osób otwiera się na ponowne wykorzystywanie przedmiotów. Sama pokazuje, że takie podejście można stosować także w modzie: zamiast kupować kreację na jedno wyjście, warto wrócić do tej, którą już ma się w szafie.

Ja mam wrażenie, że młodzi ludzie przede wszystkim są coraz bardziej otwarci na to, żeby wykorzystywać rzeczy po raz drugi, albo w ich pierwotnej formie, albo zmieniając je. (...) Dzięki coraz większej świadomości coraz odważniej sięgamy po rzeczy, które jeszcze 10, a już na pewno 20 lat temu od razu poszłyby po prostu na śmietnik

- tłumaczyła w rozmowie z Newseria Anna Powierza.

Uśmiechnięta Anna Powierza w różowym kombinezonie w panterkę. O modowych wyborach aktorki przeczytasz na SE.
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