Marta Nawrocka zwróciła się do Wiktora Sasa po Eurowizji. Wystarczyło kilka słów

Wiktor Sas: Z "The Voice Kids" do Eurowizji Junior

Na fali ogromnej popularności Konkursu Piosenki Eurowizji w 2023 roku powstała wersja dla dzieci. Polska występuje w konkursie od samego początku, ale nie brała udziału we wszystkich edycjach. Mimo to wersja juniorska była dla naszego kraju wyjątkowo udana.

Konkurs wygraliśmy dwa razy. Roksana Węgiel dokonała tego w 2018 roku, a rok później pierwsze miejsce zajęła Viki Gabor. O krok od zwycięstwa była też Sara James, która w 2021 roku zajęła drugie miejsce. Każda z reprezentantek brała wcześniej udział w "The Voice Kids".

W ubiegłym roku Telewizja Polska ogłosiła, że wycięzca dziewiątej edycji „The Voice Kids” będzie automatycznie reprezentować Polskę podczas Konkursu Piosenki Eurowizji Junior 2026! Tym samym polskim reprezentantem został Wiktor Sas.

Zobacz również: Eurowizja Junior 2026 za nami. Wiktor Sas skomentował szóste miejsce w finale

Pierwsza dama zwróciła się do Wiktora Sasa po Eurowizji Junior

14-letni podczas konkursu zaprezentował utwór "Gravity", stworzony przez Lanberry, Tribbs, Koder oraz Coach Harrison. Reprezentant naszego kraju postawił na żywiołowe wykonanie, nowoczesne efekty i starannie przemyślaną choreografię.

Ostatecznie Wiktor Sas ukończył rywalizację na szóstej pozycji, mimo że zaprezentował się z niezwykle dobrej strony. Artysta zgromadził na swoim koncie 144 punkty – 83 z nich przyznali profesjonalni jurorzy, natomiast pozostałe 61 spłynęło od widzów w ramach głosowania internetowego.

Po występie pojawiło się wiele pozytywnych komentarzy pod adresem młodego wokalisty. Wiktorowi pogratulowały m.in. starsza koleżanka po fachu, Roksana Węgiel oraz Marta Nawrocka!

Pierwsza dama skomentowała nagranie na Instagramie Wiktora. "Gratulacje Wiktor! Duma!" - napisała dodając ikonki białego i czerwonego serduszka.

Zobacz również: Armenia wygrywa na Malcie. Kim jest Nare z piosenką "Boo!"?

29

QUIZ. Eurowizja rządzi - 8 na 10 poprawnych odpowiedzi to już sukces! Pytanie 1 z 10 Kiedy odbyła się pierwsza Eurowizja? W 1945 roku W 1950 roku W 1956 roku Następne pytanie