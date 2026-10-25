Anna Jantar i wielki przebój z Budką Suflerą. Słowa piosenki stały się mrocznym proroctwem

Utwór "Nic nie może wiecznie trwać" do dziś zachwyca słuchaczy swoimi charakterystycznymi, pulsującymi dźwiękami. Pod koniec lat siedemdziesiątych Anna Jantar zapragnęła diametralnej zmiany w swojej karierze muzycznej. Wokalistka postanowiła odciąć się od dotychczasowego wizerunku typowej gwiazdy estrady, szukając bardziej nowoczesnych i zaawansowanych aranżacyjnie form wyrazu. Właśnie w tym przełomowym momencie nawiązała współpracę z Romualdem Lipką oraz Andrzejem Mogielnickim. Lider zespołu Budka Suflera podjął tym samym ogromne wyzwanie, ponieważ wcześniej nigdy nie tworzył kompozycji dla wokalistów występujących poza jego rodzimą grupą.

Piosenka Anny Jantar zachwyciła wszystkich słuchaczy

Publiczność natychmiast pokochała nową, niezwykle charyzmatyczną twarz swojej ulubionej artystki. W popularnym plebiscycie słuchaczy audycji Studio Gama kompozycja bez problemu pokonała innych rywali, zyskując miano piosenki roku 1979. Dla Romualda Lipki wygrana stanowiła bezsporny dowód, że jego umiejętności kompozytorskie sprawdzają się rewelacyjnie nie tylko w rockowych brzmieniach. Z kolei Andrzej Mogielnicki napisał tekst idealnie oddający słodko-gorzkie stany oraz nostalgię. Utwór prezentował światowy poziom i mógł z powodzeniem konkurować z zagranicznymi przebojami pop z tamtego okresu. Elektroniczne dźwięki syntezatorów połączone z profesjonalnym wokalem sprawiają, że piosenka w ogóle nie straciła na aktualności.

Anna Jantar i Budka Suflera w lubelskim studiu

Na początku 1979 roku gwiazda udała się do Lublina, a w podróży towarzyszył jej Andrzej Mogielnicki. W tamtejszym studiu czekały już przygotowane ścieżki instrumentalne, nad którymi członkowie Budki Suflera pracowali intensywnie przez kilka wcześniejszych dni. Sesja nagraniowa przebiegała w niezwykle entuzjastycznej i inspirującej atmosferze. Piosenkarka weszła do specjalnej kabiny wokalnej i perfekcyjnie zarejestrowała swoje partie. Wszyscy zgromadzeni w reżyserce od razu zdali sobie sprawę, że właśnie narodził się potężny hit napędzany zupełnie świeżą energią. Zestawienie innowacyjnych brzmień z mocną sekcją rytmiczną i wyjątkowym głosem artystki zaowocowało spektakularnym sukcesem. Kompozycja błyskawicznie podbiła listy przebojów w krajowych rozgłośniach radiowych.

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Śmierć Anny Jantar nadała piosence nowy sens

W tamtym momencie nikt nie zakładał, że ten ogromny triumf muzyczny będzie stanowił niemal sam koniec kariery tej wybitnej wokalistki. Zaledwie kilkanaście miesięcy po debiucie singla, w marcu 1980 roku, Anna Jantar poniosła śmierć w wyniku tragicznego wypadku lotniczego. Tekst stworzony przez Mogielnickiego nabrał dla milionów rodaków zupełnie nowego, niezwykle bolesnego znaczenia. Słowa refrenu przypominające o ulotności wszystkiego wokół zabrzmiały jak podświadome pożegnanie z muzycznym światem. Chociaż los tak drastycznie przerwał jej życiową ścieżkę, pasja i artystyczny dorobek przetrwały najcięższą próbę czasu. Współcześni słuchacze włączający ten przebój nadal dostrzegają w nim potężną energię oraz ponadczasowy talent piosenkarki.