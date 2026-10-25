Violetta Arlak skradła spojrzenia mroczną stylizacją! Wójtowa z "Rancza" przeszła ogromną metamorfozę!

"Ranczo" powraca po dziesięciu latach

"Ranczo" było prawdziwym telewizyjnym fenomenem. Chociaż serial zyskał sympatię widzów już po pierwszym docinku, to chyba nikt nie spodziewał się takiego szaleństwa. Oglądalność poszczególnych sezonów wahała się od 4,5 milionów do ponad 8. Jeden z odcinków czwartej serii oglądało na żywo aż 10 milionów widzów!

Po dziesięciu latach od zakończenia widzowie w końcu doczekają się kontynuacji serialu. W sierpniu zakończyły się zdjęcia do jedenastego sezonu, który ma ostatecznie zakończyć wszystkie wątki. Premiera nowych odcinków zaplanowana jest na grudzień tego roku.

Na planie "Rancza" stawiła się niemal cała żyjąca obsada z Cezarym Żakiem, Arturem Barcisiem i Iloną Ostrowską na czele. Nie zabraknie również serialowej wójtowej, czyli Violetty Arlak. 58-letnia aktorka od lat działa w branży, ale największą rozpoznawalność przyniosła jej właśnie rola w hicie TVP.

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Violetta Arlak w czarnej stylizacji na gali!

Arlak wcieliła się w Halinę Kozioł, żonę wójta granego przez Cezarego Żaka. Energiczna i zaradna kobieta nie dawała sobie wejść na głowę i często sprowadzała męża na ziemię. Widzowie pokochali ją za cięty język, wyrazisty temperament oraz charakterystyczny wygląd.

Na przestrzeni lat Violetta Arlak sporo się zmieniła. Na przestrzeni lat przeszła wyraźną metamorfozę – zmieniła fryzurę, styl ubierania się i schudła około 20 kilogramów. Niedawno pojawiła się na 14. edycji Gali VIP organizowanej przez redakcję Magazynu VIP.

Aktorka przyciągała spojrzenia stylizacją, obok której nie dało się przejść obojętnie. Arlak zjawiła się w czarnej kreacji utrzymaną w nieco gotyckim klimacie z nutą teatralności. Główną rolę odgrywała długa, czarna suknia wieczorowa z głębokim dekoltem w kształcie litery V, ozdobnym, marszczonym gorsetem i szeroką, lekko połyskującą spódnicą sięgającą ziemi. Uwagę przyciągał szczególnie czarny toczek woalką. Z kolei szyję Violetty zdobił czarny choker z ozdobnym kamieniem.

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