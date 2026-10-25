Eurowizja Junior 2026 za nami. Wiktor Sas skomentował szóste miejsce w finale

Eurowizja Junior 2026. Jakie miejsce zajął Wiktor Sas

W sobotę, 24 października rozegrano wielki finał tegorocznej Eurowizji Junior. Mimo ubiegłorocznego triumfu reprezentującej Francję Lou Deleuze, widowisko nie zostało zorganizowane w jej ojczystym kraju. Przedstawiciele francuskiego nadawcy niemal natychmiast po zakończeniu tamtej edycji oficjalnie zadeklarowali, że brakuje im odpowiednich środków finansowych na przygotowanie kolejnego wydarzenia.

Po kilku miesiącach oczekiwania włodarze imprezy ostatecznie ogłosili, że rola organizatora przypadnie Malcie. Konkurs Eurowizja Junior 2026 przeniesiono tym samym do maltańskiego miasta Ta' Qali. W rywalizacji o główną nagrodę wzięło udział szesnaście krajów, a wśród nich znalazła się Polska. Nasz kraj reprezentował czternastoletni Wiktor Sas, który na scenie wykonał utwór "Gravity".

Muzyczne zmagania rozpoczęły się punktualnie o godzinie 21:00 czasu polskiego. Wiktor Sas pojawił się na scenie jako siódmy uczestnik w kolejności. Eksperci już przed startem widowiska wymieniali czternastolatka w gronie ścisłych faworytów całego plebiscytu. Ostatecznie reprezentant Polski ukończył rywalizację na szóstej pozycji, mimo że zaprezentował się z niezwykle dobrej strony. Artysta zgromadził na swoim koncie 144 punkty – 83 z nich przyznali profesjonalni jurorzy, natomiast pozostałe 61 spłynęło od widzów w ramach głosowania internetowego.

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Pierwsze słowa Wiktora Sasa po finale Eurowizji Junior 2026

Tuż po zakończeniu finałowego koncertu młody wokalista zdecydował się skomentować rezultat całego plebiscytu. Wiktor Sas podsumował także swoją sceniczną prezentację. W wywiadzie udzielonym Telewizji Polskiej czternastolatek jasno podkreślił, że jest bardzo zadowolony z wywalczonego miejsca.

Moi drodzy, jesteśmy już po Eurowizji Junior, zajęliśmy szóste miejsce. Jest to, moim zdaniem, dobry wynik i jestem zadowolony. Z dziewczynami zrobiliśmy wszystko, co było w naszej mocy. Dziękuję wam wszystkim za głosy i widzimy się następnym razem. Gdzieś tam. Nie wiem, gdzie. Pa! - powiedział Sas.

Zwyciężczynią 24. odsłony konkursu Eurowizja Junior została reprezentantka Armenii. Wokalistka Nare podbiła serca widzów i jurorów wykonaniem piosenki "Boo!". Drugie miejsce w ostatecznym zestawieniu wywalczyła Hiszpania, natomiast na najniższym stopniu podium uplasowała się Francja.

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QUIZ. Eurowizja rządzi - 8 na 10 poprawnych odpowiedzi to już sukces! Pytanie 1 z 10 Kiedy odbyła się pierwsza Eurowizja? W 1945 roku W 1950 roku W 1956 roku Następne pytanie