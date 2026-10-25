Znane nazwiska, trudne diagnozy. Polskie gwiazdy opowiedziały o walce z rakiem

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-10-25 5:37

Różowy Październik to czas szczególnej uwagi poświęconej profilaktyce raka piersi i zwiększaniu świadomości na temat chorób nowotworowych. W ostatnim czasie wiele polskich gwiazd zdecydowało się opowiedzieć o swoich zmaganiach z nowotworami. Ich historie pokazują, że choroba nie wybiera i może dotknąć każdego, niezależnie od popularności czy statusu społecznego.

Choroby nowotworowe przez długi czas pozostawały tematem tabu w świecie show-biznesu. Z biegiem lat jednak coraz więcej znanych osób zaczęło otwarcie mówić o swoich doświadczeniach, przełamując wstyd i obawy związane z publicznym wyznaniem.

Ich szczere historie pozwalają lepiej zrozumieć, z jakimi wyzwaniami mierzą się osoby chorujące, a jednocześnie przypominają o znaczeniu profilaktyki, regularnych badań i wczesnego wykrywania nowotworów.

Różowy Październik to doskonała okazja, by przypomnieć historie Polek i Polaków, którzy w ostatnich miesiącach zdecydowali się opowiedzieć o swojej walce z chorobą i zwrócić uwagę na to, jak ważna jest troska o własne zdrowie.

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Monika Pikuła usłyszała diagnozę w dniu swoich urodzin

2 października Monika Pikuła opublikowała na Instagramie post, w którym wyznała, że zmaga się z poważną chorobą. Diagnozę, złośliwy rak piersi, poznała wiosną tego roku w dniu 46. urodzin. O zmaganiach oraz leczeniu opowiedziała niedawno w rozmowie z "Dzień Dobry TVN".

W dniu moich 46. urodzin dowiedziałam się, że mam raka piersi, trójujemnego, agresywnego, szybko namnażającego się, a w dodatku złośliwego. I też prawdopodobnie, jak wiele z was, myślałam, że ten problem mnie nie dotyczy, a jednak - wspominała.

Diagnoza była dla niej zaskoczeniem i nie mogła uwierzyć, że Nie pozwoliła jednak, by choroba zmieniła jej życie. Leczenie łączyła z opieką nad synami oraz pracą. Kilka dni temu przyjęła ostatnią dawkę tzw. czerwonej chemii.

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Tomasz Kammel zachorował na "nowotwór palacza"

Czwartego października Tomasz Kammel poinformował, że pod kilka miesięcy wcześniej usłyszał diagnozę: nowotwór złośliwy pęcherza. Postanowił podzielić się swoimi doświadczeniami. Prezenter od lat unika używek i dba o formę. Dlatego diagnoza nowotworu, który zazwyczaj kojarzy się z nałogowym paleniem, była ogromnym szokiem.

Palenie tytoniu odpowiada za około połowę wszystkich przypadków raka pęcherza moczowego. Z tą chorobą zmagał się ojciec Kammela, który był uzależniony od nikotyny. W przypadku prezentera choroba została zdiagnozowana na wczesnym etapie, a sama zmiana miała zaledwie 2 milimetry. Gwiazdor jest już po operacji i obyło się bez chemioterapii

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Marta Nieradkiewicz sama "wymacała sobie guza"

W połowie marca Marta Nieradkiewicz pierwszy raz opowiedziała o swoich problemach ze zdrowiem. Aktorka już wcześnie unikała publicznych wyjść. Okazało się, że w tym czasie zmagała się z ciężką chorobą onkologiczną.

W programie "Monika Olejnik. Otwarcie" emitowanym na kanale TVN24+, polska gwiazda po raz pierwszy publicznie opowiedziała o swojej walce z rakiem piersi. 

Sama wymacałam sobie guza. Początkowo nie mogłam w to uwierzyć, to był dla mnie szok, bo myślałam, że takie rzeczy mnie nie dotyczą - wyznała aktorka przed kamerami.

W trakcie rozmowy z Moniką Olejnik zaznaczyła, że przed nią długa droga do odzyskania pełnej sprawności. Wciąż znajdowała się bowiem na etapie aktywnej walki o zdrowie.

Obecnie Marta Nieradkiewicz zakończyła już proces leczenia i powoli wraca do zawodowej działalności. Niedawno ponownie spotkała się z dziennikarką TVN-u, by zachęcić do regularnych badań.

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Damian Kulec wykrył zmianę podczas rutynowej kontroli

Pod koniec maja o chorobie opowiedział Damian Kulec. Aktor znany m.in. z "Pierwszej miłości" w programie "Halo, tu Polsat" wspominał, że podczas rutynowej kontroli wykryto u niego niepokojącą zmianę na skórze. Dalsze badania wykazały, że jedno ze znamion przekształciło się w czerniaka - złośliwy nowotwór skóry.

Jak tylko mam możliwość do powiedzenia, zachęcam każdego, bo to naprawdę trwa sekundę: pójście, umówienie się do dermatologa, zbadanie tych znamion. U mnie szczęśliwie przez to, że było to wcześnie zdiagnozowane, obyło się bez jakichś poważniejszych konsekwencji - apelował aktor w programie.

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Hanna Bieluszko zmaga się ze "wstydliwym" rakiem

Z poważną chorobą oraz konsekwencjami leczenia zmaga się Hanna Bieluszko. Przykrą wiadomość przekazał krakowski Teatr im. Juliusza Słowackiego. Na stronie krakowskiego teatru pojawił się poruszający apel o pomoc we wsparciu zbiórki na leczenie i rehabilitachę.

Sama aktorka początkowo milczała. Dopiero po kilku tygodniach wyznała, że w ostatnich miesiącach toczyła trudną walkę z poważną chorobą. W rozmowie z serwisem Onet wprost powiedziała, że choruje na raka jelita grubego. Od tamtej pory otwarcie mówi o chorobie.

Rak jelita grubego to jeden z najczęstszych i najbardziej śmiertelnych nowotworów w Polsce. Jednocześnie uważany jest za niezwykle wstydliwą chorobę. Wstyd i skrępowanie sprawiają, że pacjenci często odwlekają wizytę u lekarza.

Bo można powiedzieć o raku piersi, krtani, a obszar brzucha jest wstydliwy. [...] Te przykrości związane z kolonoskopią są niczym w porównaniu z chorobą, którą teraz przeżywam. Możesz normalnie żyć, spotykać się z ludźmi, a nie być podłączoną do kroplówki po kilka godzin dziennie - mówiła niedawno Bieluszko w reportażu "Dzień Dobry TVN".

Aktorka usłyszała diagnozę w 2023 roku. Przeszła szereg operacji oraz wyczerpujące leczenie onkologiczne. Skutki jednej z operacji okazały się dramatyczne. Doszło m.in. do porażenia nerwu, co spowodowało częściowy paraliż nogi. Ucierpiała głównie stopa.

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Marta Nieradkiewicz, Tomasz Kammel i Hanna Bieluszko. O historiach gwiazd walczących z rakiem przeczytasz na SE.
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