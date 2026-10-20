Monika Pikuła zmaga się z rakiem. Aktorka wrzuciła zdjęcie prosto ze szpitala

Monika Pikuła opowiedziała o chorobie. Zmaga się z rakiem piersi

Monika Pikuła to polska aktorka teatralna, filmowa i dubbingowa, urodzona 22 kwietnia 1980 roku w Warszawie. W 2003 roku ukończyła Akademię Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Dwa lata później dołączyła do zespołu Teatru Współczesnego, z którym związana jest do dzisiaj.

Z sukcesami występuje również na małym i dużym ekranie. Można było ją zobaczyć m.in. w "Przyjaciółkach", "Diagnozie", "Za marzenia", drugim sezonie serialu "Krucjata", "Misiach" czy "Zmorze".

Przez piętnaście lat związana była z Marcinem Bosakiem, z którym doczekała się dwójki dzieci. Chociaż pojawiali się razem na branżowych imprezach, to pilnie strzegli swojej prywatności. Po rozstaniu Monika Pikuła nie wdawała się w publiczne dyskusje i konsekwentnie unikała opowiadania o kulisach zakończenia związku.

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Monika Pikuła zakończyła ważny etap leczenia

Kilka miesięcy temu aktorka ogoliła głowę na łyso. Dopiero niedawno okazało się, że za zmianą wizerunku stoi choroba. Na początku października Pikuła wyznała, że zmaga się z poważną chorobą.

A tak jest dzisiaj. 2 października. Bez filtra o poranku. Saute. Kosmitka bez charakteryzacji. Gotowa do roli w science-fiction.Na koncie nowy komplement- Masz ładny kształt czaszki. A ty nadal sądzisz, że to Ciebie nie dotyczy? Ja też tak myślałam - napisała na Instagramie.

Od tamtej pory opowiadała o trwającym leczeniu i kolejnych etapach chemioterapii, zwracając uwagę na znaczenie profilaktyki. W najnowszym wpisie Monika Pikuła przekazała wiadomość o zamknięciu ważnego rozdziału.

"Ostatni'„aperol'. Koniec" - napisała pod zdjęciem ze szpitala. Tym samym ogłosiła przyjęcie ostatniej dawki tzw. czerwonej chemii. To potoczne określenie chemioterapii wykorzystywanej w leczeniu różnych rodzajów raka, m.in. raka piersi. Nazwa nawiązuje do charakterystycznej czerwonej barwy preparatu, który podaje się pacjentom dożylnie.

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