Katarzyna Nosowska mierzy się z podwójną stratą: "Los bije na oślep"

Katarzyna Nosowska jest jedną z największych ikon polskiej muzyki. Artystka jest obecna na polskiej scenie od wczesnych lat 90., kiedy to debiutowała jako wokalistka i autorka tekstów w zespole Hey. Formacja ta przyniosła jej powszechne uznanie i rozpoznawalność, nie oznaczało to jednak, że Nosowska chce skupiać się tylko na niej.

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Już w 1996 roku, a więc dokładnie trzydzieści lat temu, artystka zadebiutowała pod własnym nazwiskiem, wydając ceniony po dziś dzień album puk.puk. Od tamtej pory ukazało się kolejnych siedem, sygnowanych jedynie nazwiskiem Nosowskiej, a w drodze jest już kolejny.

To na najbliższy piątek, tj. 23 października zaplanowana została premiera nowego studyjnego projektu gwiazdy. Mowa o rocznicowym wydawnictwie Nigredo, na które złoży się dwanaście premierowych utworów stworzonych wspólnie z czterema producentami nierozerwalnie związanymi z różnymi etapami artystycznej drogi Nosowskiej: Pawłem Krawczykiem, Michałem „Foxem” Królem, Andrzejem Smolikiem i Marcinem Macukiem.

Niestety, dosłownie na kilka dni przed tak ważnym momentem dla artystki, musiała się ona zmierzyć z podwójną stratą...

Katarzyna Nosowska pożegnała dwa ukochane psy

To w poniedziałek 19 października Katarzyna Nosowska poinformowała za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych o tym, że przyszło jej pożegnać jednego ze swoich ukochanych mopsików. Jak napisała artystka, odeszła Jadzia, czyli piesek, którego zdjęcia regularnie trafiały na jej media społecznościowe i o którym sama Nosowska wielokrotnie wspominała chociażby w podcaście "Bliskoznaczni", który prowadzi ze swoim synem Mikołajem Krajewskim.

Nieoczekiwanie kilka godzin później wokalistka udostępniła kolejny wpis, któremu towarzyszyła seria zdjęć drugiego z mopsów - suczki Mani. Z opisu jasno wynika, że Nosowska jednego dnia, w przeciągu zaledwie kilu godzin, straciła dwie ukochane pupilki:

Mania odeszła też.. Los bije na oślep. Ostatni tydzień był walką o obie. Odeszły jednego dnia. Jadzia rano, Mania wieczorem. Nie wiem czemu się poruszam, bo nie mam już serca - napisała Katarzyna Nosowska.

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Fani wspierają Katarzynę Nosowską

Pod oba wpisami zamieszczonych zostało po kilkaset komentarzy. Fani i fanki wspierają w nich artystkę, śląc wyrazy współczucia, zrozumienia i wsparcia:

Bardzo, bardzo współczuję. Ona z pewnością wróci do Pani, tylko w innym futerku.

Niezmiernie mi przykro. Stracić dwie ukochane istoty jednego dnia to ogromny cios.

Pani Kasiu , tak bardzo mi przykro To jest ból nie do opisania… Psy mają tylko jedną wadę , to że odchodzą za szybko.

To kilka przykładowych komentarzy.