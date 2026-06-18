Monika Pikuła ścięła się na łyso. Przez lata była partnerką Marcina Bosaka

Kadry jak z filmu. Monika Pikuła pokazała swoją przemianę

Czarno-białe fotografie wyglądają jak wyjęte z klasycznej fotobudki. Na kolejnych ujęciach można obserwować, jak Monika Pikuła zmieniła swój wizerunek. Największe zaskoczenie przynosi ostatnia część sesji, na której aktorka prezentuje się już bez włosów. Minimalistyczne zdjęcia nie potrzebują dodatkowych komentarzy. Uwagę przyciąga przede wszystkim naturalność i odwaga, z jaką aktorka zaprezentowała nową odsłonę.

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Aktorka od lat idzie własną drogą

Choć nie należy do grona celebrytek regularnie relacjonujących życie w mediach społecznościowych, Monika Pikuła od lat pozostaje aktywna zawodowo. Widzowie mogą kojarzyć ją zarówno z teatru, jak i z produkcji telewizyjnych.

W ostatnich latach pojawiła się między innymi w serialach "Krucjata" oraz "Profilerka". Monika Pikuła konsekwentnie stawia jednak przede wszystkim na pracę, rzadko dzieląc się szczegółami swojego życia prywatnego.

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Rozstaniu Moniki Pikuły z Marcinem Bosakiem mówiła cała Polska

Prywatność Pikuły stała się tematem medialnych publikacji głównie za sprawą jej wieloletniego związku z Marcinem Bosakiem. Aktorzy poznali się jeszcze podczas studiów i przez wiele lat tworzyli jedną z najbardziej rozpoznawalnych par w środowisku aktorskim.

Po rozstaniu ich życiem interesowały się niemal wszystkie kolorowe media. Sama Monika Pikuła nie wdawała się jednak w publiczne komentarze i konsekwentnie unikała opowiadania o kulisach zakończenia związku. Aktora podkreślała w rozmowach z mediami, że skupia się przede wszystkim na dzieciach.

Muszę dobrze organizować życie. Wstaję rano, odprowadzam jednego syna do przedszkola, drugiego do szkoły i mogę skupić się na sobie. Chodzę na jogę, która pozwala mi się wyciszyć

- mówiła w rozmowie z "Życiem na gorąco".

Teraz, za sprawą metamorfozy, znów może być o niej głośno. Póki co nie wiadomo, czy spektakularna zmiana fryzury ma związek z nową rolą, artystycznym projektem czy po prostu osobistą decyzją. Jedno jest pewne - najnowsze zdjęcia Moniki Pikuły pokazują ją w zupełnie nowym wydaniu. A taka metamorfoza nie przejdzie niezauważona.

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