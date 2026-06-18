Żona Skiby chudnie w oczach. Szczupluteńka Karolina wygląda jak cień dawnej siebie

Karolina Skiba od początku związku z Krzysztofem Skibą budzi ogromne emocje. Ich relacja szybko stała się jednym z najgłośniej komentowanych tematów w polskim show-biznesie – głównie przez różnicę wieku, medialną przeszłość lidera Big Cyc i fakt, że para nie unika wspólnych wystąpień. Dziś Skibowie regularnie pojawiają się na imprezach branżowych, a Karolina coraz śmielej funkcjonuje już nie tylko jako „żona znanego muzyka”, lecz także osobna bohaterka portali.

Tym razem uwagę przyciągnęły jej najnowsze zdjęcia ze ścianki. Karolina pozuje u boku męża, ale to jej figura natychmiast rzuca się w oczy. W porównaniu ze starszymi fotografiami widać sporą zmianę: smuklejszą sylwetkę, wyraźniej zaznaczoną talię i bardziej dopracowany wizerunek. Nie jest to zresztą efekt, który Skiba ukrywa. Wręcz przeciwnie – sama mówiła już wprost, ile kosztowała ją ta przemiana.

Karolina Skiba schudła 17 kilogramów

Na początku 2026 roku Karolina Skiba odniosła się do komentarzy dotyczących jej wyglądu. Po publikacji zdjęć z wakacji na Malediwach przyznała, że schudła 17 kilogramów w rok. Nie przedstawiała tego jako szybkiej sztuczki ani cudownej kuracji. Podkreślała, że za zmianą stoją treningi, dieta i konsekwencja. W jednym z wpisów, cytowanych przez media, napisała krótko: "Tak, schudłam 17 kg w rok". Dodała też, że nie stało się to w dwa miesiące i że pracowała na ten efekt sama. W dalszej części wyjaśniała, że regularnie ćwiczy, robi plank z obciążeniem, chodzi na pilates, je roślinnie i zrezygnowała z alkoholu.

To ważny kontekst, bo przy zdjęciach „przed i po” łatwo popaść w przesadę. Karolina Skiba nie tylko zmieniła sylwetkę, lecz także bardzo jasno nazwała, jak wyglądała jej droga. Mówiła o wysiłku, stresie po śmierci ukochanej babci i o tym, że nie zamierza przepraszać za dumę z własnego ciała.

Najnowsze zdjęcia Skibów robią wrażenie

Na fotografiach z ostatnich wyjść Karolina prezentuje się znacznie szczuplej niż na starszych kadrach z branżowych imprez. Zmianę widać szczególnie wtedy, gdy zestawi się jej obecne zdjęcia z tymi sprzed kilkunastu miesięcy. Wcześniej chętnie wybierała bardziej zabudowane stylizacje i miękkie fasony, dziś częściej podkreśla figurę i nie ukrywa efektów pracy nad formą.

Oczywiście w sieci nie brakuje skrajnych reakcji. Jedni gratulują konsekwencji, inni komentują wygląd z typową dla internetu bezceremonialnością. Karolina już wcześniej pokazała jednak, że potrafi odpowiadać ostro i bez specjalnej dyplomacji. Gdy pojawiły się uszczypliwości, nie schowała się za milczeniem, tylko wprost opisała, co robiła, by dojść do obecnej formy.

Młoda żona Skiby nie zamierza się tłumaczyć

Karolina Skiba od dawna nie sprawia wrażenia osoby, która chce wszystkim dogodzić. W mediach społecznościowych mówi wprost o diecie roślinnej, aktywizmie, krytyce i swoim związku. Jej metamorfoza także stała się częścią tej opowieści – trochę o ciele, trochę o dyscyplinie, a trochę o tym, kto ma prawo komentować czyj wygląd. U boku Krzysztofa Skiby Karolina wygląda na pewną siebie i świadomą efektu, jaki wywołuje. Trudno się dziwić, że obiektywy skupiają się właśnie na niej. Różnica względem dawnych fotografii jest naprawdę widoczna.

I choć plotkarski internet najchętniej dopisałby do tego własną narrację, najważniejszy fakt pozostaje prosty: Karolina Skiba sama przyznała, że schudła 17 kilogramów, a za przemianą – jak twierdzi – stały regularne ćwiczenia, dieta roślinna i rezygnacja z alkoholu. Teraz, gdy pokazuje się na kolejnych wydarzeniach, trudno udawać, że ta zmiana nie rzuca się w oczy.

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